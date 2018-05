Con Sonia Bergamasco l' Apokàlypsis a Santa Cecilia

Sonia Lorenzini - ora è ufficiale : dopo la fine della storia Con Emanuele Mauti - ha un nuovo fidanzato. E anche lui l’abbiamo Conosciuto a Uomini e Donne. Questa sì che è una notizia bomba (ma non per l’ex) : Sembrava amore tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti e invece è finita prima di quanto i fan immaginassero. Lei tronista, lui corteggiatore si sono ovviamente incontrati, quindi innamorati, nello studio di Uomini e Donne. La notizia della rottura è arrivata a dicembre scorso dopo una marea di voci. A distanza di 10 mesi di relazione, entrambi hanno rotto il silenzio e confermato i rumor. Il primo è stato Emanuele, che attraverso il suo ...

Sonia Bruganelli - il video Con la figlia : «Stamattina andiamo da Gucci?». La risposta della bimba accende la polemica : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, ha pubblicato un video dello spaccato di un sabato mattina con la figlioletta. Ancora sul lettone, Sonia Bruganelli chiede alla ragazzina: "Dopo...

Le foto vincitrici del Concorso Smithsonian : Sono stati annunciati sul sito dello Smithsonian Magazine gli scatti vincitori della quindicesima edizione del celebre concorso fotografico. Oltre al Grand Prize, assegnato al fotografo vietnamita Thong Huu, sono state scelte le migliori fotografie tra le oltre 48 mila inviate in altre 7 categorie: Natural World, People, The American Experience, Altered images, Mobile, Travel e Readers’ Choice, ovvero l’immagine più bella scelta dai ...

CROAZIA - BRUNO BOBAN MUORE IN CAMPO/ Ultime notizie - video : le Condoglianze del Marsonia - 'Riposa in pace' : CROAZIA, BRUNO BOBAN MUORE in CAMPO. Ultime notizie, video: vittima di un collasso dopo una pallonata. Accade nella terza divisione.

SONIA BRUGANELLI - PRO ALESSIA MARCUZZI ConTRO STRISCIA LA NOTIZIA/ I servizi del tg satirico Contro Bonolis : STRISCIA la NOTIZIA vs Isola dei Famosi: cosa c'è dietro la guerra tra Mediaset e Magnolia? SONIA BRUGANELLI si schiera accanto ad ALESSIA MARCUZZI e al reality attaccando il tg satirico.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:45:00 GMT)

