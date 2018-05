' Con Salvini e Di Maio on ci saranno sfracelli' Parla Franco Bernabè

Il retroscena : Salvini non cederà sui migranti e Continua a puntare all’Interno : L’obiettivo di ridurre a 2 anni il reddito di cittadinanza. E nelle Regioni leghiste comincia il dialogo con il M5S

In Rete dubbi e paure della base M5s per l'abbraccio di governo Con Salvini : Se faRete favori a Berlusconi, alle sue aziende e al mondo che persone come lui rappresentano, perdeRete immediatamente la mia fiducia e sicuramente quella della maggioranza di chi vi sostiene. Se ...

Governo - inContro Salvini-Di Maio : «Sintonia su Conflitto interessi - flat tax e reddito cittadinanza» : A Montecitorio faccia a faccia fra il leader del Carroccio e quello del Movimento Cinque Stelle: al centro dell'incontro programma e nomi per l'esecutivo. I due hanno chiesto a Mattarella tempo fino a lunedì: «Se non chiudiamo si vota»

Governo - Bonafede (M5s) : “Sul tavolo reddito - flat tax e Conflitto d’interessi”. Salvini : “Accordo in tre giorni o al voto” : flat tax e reddito di cittadinanza. Ma anche conflitto di interessi. Il primo pomeriggio di lavoro sui temi tra Lega e M5s è stato interlocutorio in vista della scrittura del programma di Governo. E sabato si vedranno di nuovo per la stesura definitiva. Il primo a rivelare il contenuto del dibattito è stato il deputato 5 stelle Alfonso Bonafede: “Sapete”, ha detto uscendo dall’incontro, “che deve essere individuato anche ...

M5S-Lega : «Convergenze su legge Fornero e migranti». Di Maio e Salvini saranno ministri : L’opzione premier tecnico resta dibattuta: sia Lega che M5S preferiscono una figura politica. Per Salvini «sicurezza e sbarchi» sono centrali nel programma, M5s mette sul tavolo flat tax, reddito di cittadinanza, conflitto di interesse. Chiesto tempo fino a lunedì a Mattarella. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...

L’accordo Lega – M5s : premier “debole” - Di Maio e Salvini vicepresidenti del Consiglio : Salvini e Di Maio verso le due vicepresidenze e pronti a chiudere il nodo principale: la squadra di governo, con incarico di Presidente del Consiglio affidato a Giovannini o Cottarelli e posizioni di primissimo piano per i loro fedelissimi, Giorgetti, Toninelli e Bonafede su tutti. Intanto, si lavora sul contratto di governo: Lega preme per flat tax e legittima difesa, M5s non rinuncia a legge su conflitto di interessi.Continua a leggere

Alessandra Ghisleri : 'Luigi Di Maio o Matteo Salvini? Ecco a chi Conviene l'intesa. E la figura terza...' : Verso l'accordo tra M5s e Lega per un governo politico. Un accordo che sembra andare senza particolari indugi verso l'individuazione di una figura terza per il ruolo di premier. Ma a chi converrà di ...

Quando Grillo diceva "mai Con Salvini - complice della distruzione del Paese" : "Salvini, Meloni, mangiate tranquilli. Il M5S non fa alleanze con quelli che da decenni sono complici della distruzione del Paese". Lo scriveva Beppe Grillo. Era il 23 gennaio 2017. Colpisce oggi leggere questo tweet del garante e...