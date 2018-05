Con la nuova patch di Final Fantasy Online prosegue la saga di Ivalice

Vanessa InContrada è il “capitano Maria” nella nuova fiction di Rai1 : Secondo appuntamento con la serie “Il capitano Maria“, la fiction con Vanessa Incontrada, per la regia di Andrea Porporati, in onda lunedì 14 maggio in prima serata su Rai1. Ritroveremo Maria che indaga sull’attentato. Tutto fa pensare che l’autore sia il vecchio boss Vito Patriarca. Ma il capitano comprende che sotto c’è qualcosa di molto più complesso. Chi è veramente Annagreca Zara, la misteriosa ragazza che è stata determinante ...

Ubisoft presenta Con un trailer Villa - la nuova mappa italiana di Rainbow Six Siege : La Stagione 2 dell'Anno 3 di Rainbow Six Siege è ormai alle porte, e Ubisoft sta lentamente svelando i dettagli per le novità in arrivo che consistono, come di consueto, in una nuova mappa e in due nuovi operatori. Operazione Para Bellum, questo il nome della nuova stagione, sarà completamente dedicata all'Italia, e solo qualche minuto fa il publisher transalpino ha presentato ufficialmente la mappa Villa con un bellissimo trailer svelandone ...

Xiaomi Mi 5 - Mi Note 2 e Mi MIX ricevono Oreo Con la nuova MIUI 9 Global Beta : Xiaomi ha deciso di riprendere gli aggiornamenti di MIUI 9 per portare Oreo su Xiaomi Mi MIX, Xiaomi Mi 5 e Xiaomi Mi Note 2, oltre a correggere alcuni altri bug. L'articolo Xiaomi Mi 5, Mi Note 2 e Mi MIX ricevono Oreo con la nuova MIUI 9 Global Beta proviene da TuttoAndroid.

SeCondo Michael Pachter Halo 6 e Gears of War 5 arriveranno prima della nuova Xbox : Un Gears of War 5 e un Halo 6 saranno certamente in lavorazione, anche se non sono stati rivelati in modo ufficiale quest'anno. Ma quando arriveranno, Microsoft li utilizzerà per chiudere l'era di Xbox One e forse per dare una spinta finale alle sue esclusive? O saranno "preservati" per il sistema Xbox di prossima generazione?Secondo l'analista di Wedbush Securities, Michael Pachter, Halo 6 e Gears of War 5 dovrebbero arrivare entrambi su Xbox ...

Turchia : pronti a aprire nuova pagina in rapporti Con Armenia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - la nuova maglia 2018-2019/ Foto - l’esordio Contro la Juventus - è ispirata agli antichi romani : Roma, la nuova maglia 2018-2019, Foto, l’esordio contro la Juventus: è ispirata agli antichi Romani. Domenica sera la prima della nuova divisa giallorossa firmata Nike(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:41:00 GMT)

Detroit : Become Human - la genesi della nuova avventura di Quantic Dream per PlayStation racContata da Adam Williams : Detroit: Become Human è un’avventura dinamica, in arrivo esclusivamente per Play Station 4 il 25 maggio, che proietta il giocatore in un futuro in cui gli androidi affiancano ed assistono gli esseri umani nella quotidianetà, non senza una buona dose di diffidenza nei loro confronti da parte di quest’ultimi. In occasione del Preview Event dedicato al titolo tenutosi a Milano, abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed ...

Roma domenica in campo Con nuova maglia : ANSA, - Roma, 11 MAG - domenica sera, contro la Juventus, la Roma scenderà in campo all'Olimpico con la nuova maglia che indosserà nella stagione 2018-19. Il concept della divisa Nike riprende un ...

La Repubblica Democratica del Congo ha Confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola : Il ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola nel paese. Ha inoltre comunicato la presenza di almeno altri nove casi sospetti, con pazienti che hanno mostrato sintomi The post La Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola appeared first on Il Post.

Roma - ecco la nuova maglia : esordirà già nel match Contro la Juve (FOTO) : Roma, ecco LA nuova maglia- La Roma ha svelato in anteprima la nuova maglia in vista della prossima stagione. nuova maglia che farà il suo esordio già domenica sera nel match dell’Olimpico contro la Juventus. Confermato la tradizione.maglia giallorossa con una fantasia che riprende “l’armatura” dei vecchi gladiatori. maglia, come noto, arricchita anche dal nuovo […] L'articolo Roma, ecco la nuova maglia: esordirà ...

Google News rinnovato : è Play Edicola Con nuova veste grafica e IA : Google News viene rinnovato con una veste grafica alleggerita, ingloba altre funzioni come i video di YouTube e Play Edicola, ma la sostanza non cambia, anzi viene messa ancora più in risalto con questo update, unico obiettivo: monetizzazione. Il nuovo Google News evidenzia vecchie abitudini Che l’azienda di Mountain View non sia altro che un gigantesco e-commerce lo dimostra ormai da anni e ogni aggiornamento che apporta alle proprie ...

Rottamazione cartelle esattoriali - ancora 5 giorni per aderire alla nuova edizione. Facendosi bene i Conti : ancora pochi giorni per regolare i debiti con enti pubblici e parapubblici senza pagare sanzioni e interessi. Mercoledì 15 maggio è infatti il termine ultimo entro il quale il contribuente potrà fare domanda di adesione alla nuova edizione della definizione agevolata, altrimenti detta Rottamazione bis, relativa alle cartelle esattoriali che vanno dal primo gennaio 2000 fino al 30 settembre 2017. L’adesione alla definizione agevolata ...

Nuova maglia Roma - che spettacolo la divisa giallorossa : esordio Contro la Juventus [FOTO] : 1/7 Foto Sito Roma ...

Ancora rimodulazioni TIM e Wind al centro di polemiche : nuova Contestazione AltroConsumo : Continuano a tenere qui in Italia le tanto discusse rimodulazioni TIM e Wind. A distanza di pochi giorni dagli aggiornamenti relativi al secondo operatore, come vi abbiamo riportato prontamente tramite il nostro articolo, giungono da Altroconsumo alcune obiezioni che potrebbero aumentare le discussioni in merito alle scelte dei singoli operatori. Anche dal punto di vista comunicativo considerando quando è stato annunciato ai rispettivi clienti ...