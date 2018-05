Con il sostegno ad AIL vinci gli Internazionali di Roma

Bartolo figuccio si candida Con Scirocco a sostegno di Peppe Bologna : la candidatura Di Bartolo figuccia è maturata in un contesto particolare di esperienze che ha vissuto in questi ultimi. E´ noto il suo impegno per quanti soffrono e quanti attraversano momenti ...

Inaugurato il punto di ascolto a sostegno delle famiglie che vivono la Sindrome di Down "Vita 21 Enna" Consegue un altro obiettivo e così ... : E a testimonianza della profonda collaborazione con il mondo della scuola la presenza dell' IPS "Federico II" di Enna, che ha garantito il servizio di accoglienza e ristorazione al termine della ...

Ambra Angiolini : maglia da 300 euro al Concerto del primo maggio/ “Ci piaci come allora…” il sostegno dei fan : Ambra Angiolini e il maglione da 400 euro al concertone: “L'Italia è allo sbando e ci preoccupiamo di questo?”, critiche per la scelta di look dell'attrice romana.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:01:00 GMT)

Padre sparito Con i figli - il sostegno della Farnesina alla madre : BOLZANO. Il Ministero degli esteri annuncia il proprio sostegno a Rosa Mezzina, la 28enne di Bolzano, moglie di Jamel Methenni, il tunisino che ha lasciato Bolzano sottraendole i figli di 2 e 4 anni. ...

Abruzzo - la denuncia : “Mio figlio in stato vegetativo deve compilare un test per ottenere il sostegno eConomico” : Igino, suo figlio adolescente, è un disabile gravissimo, cerebroleso dalla nascita, in stato vegetativo. Eppure per avere diritto, quest’anno, al sostegno economico previsto da una legge regionale del 2012, la Regione Abruzzo gli ha consegnato un nuovo modulo sperimentale di valutazione della sua autosufficienza. Per stabilire se questo ragazzo di Vasto sia ancora veramente incapace di badare a se stesso, dovrebbe rispondere, e di suo pugno, al ...

Abruzzo - la denuncia di un papà : “Mio figlio disabile in stato vegetativo deve compilare un test per ottenere il sostegno eConomico” : Igino, suo figlio adolescente, è un disabile gravissimo, cerebroleso dalla nascita, in stato vegetativo. Eppure per avere diritto, quest’anno, al sostegno economico previsto da una legge regionale del 2012, la Regione Abruzzo gli ha consegnato un nuovo modulo sperimentale di valutazione della sua autosufficienza. Per stabilire se questo ragazzo di Vasto sia ancora veramente incapace di badare a se stesso, dovrebbe rispondere, e di suo pugno, al ...

Concerto del primo maggio - musica e parole a sostegno di chi sogna un posto di lavoro : ROMA – Sicurezza sul lavoro, disoccupazione – specialmente quella giovanile – e musica, tanta musica. Il Concerto del primo maggio a Roma sarà una grande festa ma sopratutto un modo per raccontare un’Italia che ha ancora un forte deficit. Sono queste le premesse dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Giunto alla sua 28esima edizione, […]

Supplenze : assunzioni docenti anche su sostegno - Con triennale Video : L’anno scolastico 2017/2018 è quasi finito e molti istituti [Video] si stanno attivando per trovare docenti che siano disposti a lavorare tramite la #messa a disposizione MAD. Si tratta quindi di ruoli di supplenza introdotti nella maniera con la quale ora vengono concepiti dalla normativa scolastica: questo nuovo strumento permette ai docenti di candidarsi per Supplenze annuali e brevi, corsi di recupero estivi e invernali, in tutte le scuole ...

Supplenze : assunzioni docenti anche su sostegno - Con triennale : L’anno scolastico 2017/2018 è quasi finito e molti istituti si stanno attivando per trovare docenti che siano disposti a lavorare tramite la messa a disposizione (MAD). Si tratta quindi di ruoli di supplenza introdotti nella maniera con la quale ora vengono concepiti dalla normativa scolastica: questo nuovo strumento permette ai docenti di candidarsi per Supplenze annuali e brevi, corsi di recupero estivi e invernali, in tutte le scuole ...

Ema : Palmeri - Consiglio Lombardia si esprima a sostegno petizione Comune Milano : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - "Prima di mercoledì 16 maggio, giorno in cui andrà in discussione la petizione del Comune di Milano è opportuno che anche il Consiglio regionale di esprima a sostegno del documento presentato dal Comune di Milano" per l'assegnazione dell'Agenzia europea del farmaco. Lo

Nadia Toffa / Selfie Con la madre - il sostegno del web e non solo : "Lei è un esempio di capacità reattiva" : Dal Selfie con la madre senza parrucca al ritorno in tv, Nadia Toffa si è ricaricata ed è pronta a tornare in diretta domani sera a Le Iene su Italia 1.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Nadia Toffa / Il grande sostegno dei fan dopo il selfie Con la madre : Nadia Toffa si mostra senza parrucca ai suoi fan: la conduttrice delle Iene indossa un turbante azzurro nel selfie con la sua mamma che ha commosso i fan.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:02:00 GMT)

Siria : Conferenza internazionale sul sostegno al paese il 24 e 25 aprile a Bruxelles : L'iniziativa, co-presideduta dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, convoglierà 85 paesi e organizzazioni per sostenere la ...

Di Maio : "Contratto di governo solo Con la Lega - sì a sostegno esterno di Fi e Fdi" : Forza Italia: "Dal M5s prova di immaturità, non vogliono governare". Salvini avverte: "Se non si muove nulla, ci provo io. O la va o la spacca"