Commissario Ficarra replica al sit in di ieri a Ragusa

Striscia la notizia/ Ficarra e Picone battono Il Commissario Montalbano in sovrapposizione : Oggi, martedì 27 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:15:00 GMT)