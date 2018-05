Come tagliare video con VLC

chimerarevo

(Di venerdì 11 maggio 2018) VLC si è affermato nel tempouno dei migliori media player disponibili per i nostri PC Windows e Mac. Esso ci permette di riprodurre file audio ein qualsiasi formato. Molti utenti, però, non sono a conoscenza di un piccolo trucchetto che ci consente diutilizzando VLC. A nessuno piace installare pesanti e complicati programmi diediting professionali per effettuare qualche taglio di piccole parti del. Sfortunatamente, VLC non possiede nessuna funzione nativa che ci permette diallo stesso modo dei programmi diediting. Tuttavia, esiste un trucco che consiste nello sfruttare la possibilità di avviare una registrazione del filmato in riproduzione. In questo modo potremo salvare solamente la parte che ci interessa del filmato originale. È possibile sfruttare questo metodo sia con il software disponibile per PC Windows che con ...