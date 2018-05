Come sono cambiati l’alimentazione e gli stili di vita degli italiani?

Ermini ci spiega Come si possono mettere insieme Ulivo e Macron : Roma. C'è il proporzionale, c'è un possibile governo giallo-verde, c'è il Pd da reinventare. Tutto si tiene insieme, dice al Foglio David Ermini, deputato del Pd, vicino a Matteo Renzi. "Il Pd ha ...

M5s - Gene Gnocchi e la squadra di candidati ministri : “Che fine hanno fatto? Sono Come i Jalisse…” : Nella nuova copertina settimanale su DiMartedì (la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7) Gene Gnocchi commenta e scherza sulla crisi politica e sulle ultime consultazioni del presidente Mattarella. Ma nel mirino c’è anche la squadra dei candidati ministri del Movimento 5 stelle, presentati pochi giorni prima delle elezioni del 4 marzo L'articolo M5s, Gene Gnocchi e la squadra di candidati ministri: “Che fine hanno fatto? ...

Juventus - ecco Come sarà la nuova maglia : le strisce bianconere sono più ampie : Anticipazioni maglia Juventus 2018-2019. In attesa di capire se la Juventus riuscirà a centrare il “doblete” campionato-Coppa Italia (lo scudetto è ormai solo una formalià), possiamo iniziare a farci un’idea di come sarà la maglia 2018-2019 che sarà indossata da capitan Bonucci e compagni. La divisa, che dovrebbe vedere la presenza ancora una volta del […] L'articolo Juventus, ecco come sarà la nuova maglia: le strisce ...

RLab smartphone - ecco Come possono spiarci. La Cina sotto accusa : ... - dal nostro corrispondente Filippo Santelli - l'inserto settimanale di Repubblica, in edicola tutti i mercoledì, dedicato a tecnologia, scienza, ambiente. Tra gli altri servizi, segnaliamo l'...

RLab : smartphone - ecco Come possono spiarci. La Cina sotto accusa : ... - dal nostro corrispondente Filippo Santelli - l'inserto settimanale di Repubblica, in edicola tutti i mercoledì, dedicato a tecnologia, scienza, ambiente. Tra gli altri servizi, segnaliamo l'...

RLab : smartphone - ecco Come possono spiarci. La Cina sotto accusa : I sospetti americani sul controllo 'globale' esercitato dal governo cinese attraverso le telecomunicazioni. L'atlante del Dna che catalogherà i codici genetici...

Astronomia - stelle cadenti : sono le notti delle Eta Acquaridi - prodotte dalla Cometa di Halley : Stasera occhi al cielo per lo sciame meteorico delle Eta Acquaridi, le stelle cadenti prodotte dallo sciame di polveri lasciato dal passaggio della cometa di Halley: purtroppo quest’anno l’osservazione non sarà agevole, in quanto la luce della Luna e le nuvole potrebbero impedire di ammirare lo spettacolo. Lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio e al momento del picco si prevedono circa 20 meteore all’ora: di ...

Astronomia - stelle cadenti : sono le notti delle Acquaridi - prodotte dalla Cometa di Halley : Stasera occhi al cielo per lo sciame meteorico delle Acquaridi, le stelle cadenti prodotte dallo sciame di polveri lasciato dal passaggio della cometa di Halley: purtroppo quest’anno l’osservazione non sarà agevole, in quanto la luce della Luna e le nuvole potrebbero impedire di ammirare lo spettacolo. Lo sciame è attivo per gran parte del mese di maggio e al momento del picco si prevedono circa 20 meteore all’ora: di ...

Vulcani : ecco perché le eruzioni Come quella del Kilauea non sono disastri naturali : Quando un vulcano erutta, è inevitabile rimanere affascinati e allo stesso tempo impauriti dalla sua potenza devastante. Nonostante nel corso dei secoli le eruzioni Vulcaniche abbiano seminato morte e distruzione (qui una lista delle eruzioni più letali del XX secolo), i Vulcani rimangono comunque di fondamentale importanza per la salute del nostro pianeta e, di conseguenza, anche per la nostra. Pensiamo per un attimo a quando ci sfoghiamo con ...

Diete / La Mayo e la Sirt sono i regimi alimentari di tendenza - ecco Come funzionano : Diete, la Mayo e la Sirt sono i regimi alimentari di tendenza: ecco come funzionano e cosa si mangia per cercare di dimagrire il più rapidamente possibile. Attenzione alle controindicazioni.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:30:00 GMT)

I libri sono Come degli zombi che ci cercano e ci trovano : Un libro, diceva Derrida, è un messaggio che qualcuno ha scritto e che può essere letto anche se il mittente è morto, e che anzi va letto come se il mittente fosse già morto. Leggi

Dopo 13 anni Boldi e De Sica sono "Amici Come prima" : Era ora. Tanto ci avevano preso in giro, Massimo Boldi e Christian De Sica, con la storia del loro litigio: è stata tutta una finta, tra ripicche, scaramucce e colpi sotto la cintura. Una quindicina d'...

Fedez/J Ax - Sfera Ebbasta/Ghali : Come sono i nuovi singoli? : Le sfide sono da sempre una costante nel mondo del rock e del pop: Beatles vs Rolling Stones, Duran Duran vs Spandau Ballet, Oasis vs Blur, Take That vs Backstreet Boys, anche se il più delle volte erano create ad arte da stampa e media. Nel mondo dell’hip-hop, poi, la sfida è parte integrante della grammatica e delle regole non scritte del genere: alle origini, prima ancora che arrivasse in cima alle classifiche di tutto il mondo, i ...

Windows 10 - Con L' Aggiornamento April 2018 Update Sono State Rimosse Alcune Funzioni - Ecco Come Evitare Brutte Sorp - Aggiornamento - : Microsoft, d'altronde, aveva deciso di rinunciare alla piattaforma di musica in streaming dopo l'accordo con Spotify dei mesi scorsi. Da oggi, però, chi aggiorna Windows 10 non troverà alcuna traccia ...