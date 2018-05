Combattimenti fra robot e Leonardo da Vinci | cosa succede al Wired Next Fest

wired

(Di venerdì 11 maggio 2018) TheFabLab è un centro di ricerca e di sviluppo, oltre a essere un laboratorio di manifattura digitale. Nato nel 2013 per volere di Massimo Temporelli, Francesco Colorni e Bernardo Gamucci, si è da subito distinto per estro e praticità. Tra i prodotti più caratteristici gli Umarell stampati in 3D e il sodalizio con aziende del calibro di Magneti Marelli. TheFabLab alè ormai una presenza fissa. Quest’anno, durante ilival che si svolgerà dal 25 al 27 maggio sempre ai giardini pubblici Montanelli, l’azienda milanese ha deciso di strafare e superare se stessa, coniando il rinascimento digitale.significa lo spiega Matteo Ordanini, responsabile delle attività educative e formative di TheFabLab. “Nelle scorse edizioni abbiamo già realizzato i macchinari diin legno, in un unico pezzo di compensato dal quale i pezzi possono essere ritagliati e assemblati. ...