CODACONS | Dopo bus problemi anche per Metro A

(Di venerdì 11 maggio 2018) Roma – A causa di un guasto tecnico, questa mattina ci sono stati rallentamenti per laA della capitale e ancora disagi per i cittadini romani che si spostano per la città con i mezzi pubblici. “gli autobus che vanno a fuoco, e’ il turno dei treni dellapolitana che si fermano a causa ditecnici. Creando rallentamenti e ritardi su tutta la linea- spiega il presidente Carlo Rienzi -. Numerosi cittadini stanno subendo oggi disagi in relazione al disservizio sulla linea A. E torna alla ribalta il problema della manutenzione dei mezzi pubblici che a questo punto non sembra più limitato solo agli autobus, ma riguarda tutte le vetture, compresi i treni dellapolitana”. “Per tale motivo chiediamo oggi al Ministero della Difesa di intervenire. Assegnando all’Esercito il compito di svolgere tutte le attività di manutenzione su ...