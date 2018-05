cobalto batterie elettriche litio smartphone

La corsa cinese al litio e al cobalto per dominare il ciclo delle batterie : Pechino non sta badando a spese per dominare ogni fase della filiera produttiva delle batterie. La caccia a questi metalli si sta facendo agguerrita non solo tra i produttori storici come Panasonic o Lg. Tesla starebbe esplorando la possibilità di investire in Cile mentre Apple starebbe trattando con società minerarie per garantirsi cobalto di provenienza sicura...