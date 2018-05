Classifica Giro d' Italia 2018 Simon Yates resta maglia rosa | Bennet sfata il tabù

Giro d'Italia 2018 - risultati e Classifica dopo la tappa di oggi : Sfugge il tris in volata ad Elia Viviani: vince Sam Bennett, rivale del veneto anche sulle strade di Israele. Nessuno scossone alla classifica generale Giro d'Italia 2018, Bennett trionfa a Praia a ...

Clamoroso Serie C Girone B - ancora penalizzazioni : arriva il ribaltone - ecco come cambia la Classifica : Clamoroso ribaltone nel campionato di Serie C Girone B, la Corte Federale d’Appello ha deciso di accogliere il ricorso della procura federale, due punti di penalizzazione al Santarcangelo per aver ottemperato in ritardo al pagamento dei contribuiti, farà il playout contro il Vicenza, salvo il Teramo. La 2a Sezione della Corte Federale D’Appello ha respinto i ricorsi del Gavorrano (Girone A di Serie C) e del Piacenza (Girone A di ...

Classifica generale Giro d’Italia 2018 - settima tappa : Simon Yates resta in testa - non cambia nulla nella top-10 : Non cambia nulla nella settima tappa del Giro d’Italia 2018 in chiave Classifica generale: Simon Yates conserva la Maglia Rosa conquistata con lo splendido attacco di ieri sull’Etna. In una frazione completamente pianeggiante non ci sono stati sconvolgimenti in graduatoria. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 22h 46’ 19” 0’ 16” 3 COL CHAVES ...

Classifica Giro D'ITALIA 2018 / Simon Yates resta maglia rosa - distacchi immutati fra i big! (7^ tappa) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, la settima tappa Pizzo Praia a Mare non dovrebbe causare scosse (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:20:00 GMT)

Classifica Giro d'Italia 2018 / Simon Yates in maglia rosa - tutto pronto per la Pizzo Praia a Mare (7^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, la settima tappa Pizzo Praia a Mare non dovrebbe causare scosse (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:48:00 GMT)

Classifica Giro D'ITALIA 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie : Carapaz in bianco (7^ tappa - oggi 11 maggio) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la Maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, la settima tappa Pizzo Praia a Mare non dovrebbe causare scosse (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:53:00 GMT)

Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (7^ tappa - oggi 11 maggio) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, la settima tappa Pizzo Praia a Mare non dovrebbe causare scosse (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:10:00 GMT)

Giro d'Italia 2018 - sull'Etna vince Chaves. Yates nuova maglia rosa : la Classifica : Roba d'altri tempi? No, roba da ciclismo, anche contemporaneo, uno sport che ha valori autentici, al di là della persecuzione da doping vissuta negli ultimi anni. La classifica Yates rosa, Dumoulin a ...

Classifica Giro D'ITALIA 2018 / Simon Yates nuova maglia rosa - dominio Mitchelton-Scott (6^ tappa oggi) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Rohan Dennis leader, ma la sesta tappa Caltanissetta-Etna propone il primo arrivo in salita (oggi 10 maggio)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:27:00 GMT)

Classifica generale Giro d’Italia 2018 - sesta tappa : Simon Yates Maglia Rosa! Pozzovivo ed Aru nella top-10 : Si infiamma finalmente il Giro d’Italia 2018: primo vero arrivo in salita, con la scalata verso l’Etna, in questa sesta tappa. A trionfare sulla vetta del Vulcano è Esteban Chaves con un capolavoro vero e proprio timbrato Mitchelton-SCOTT. C’è già scompiglio in chiave favoriti per la vittoria finale: Simon Yates va a prendere la Maglia Rosa e ci sono subito distacchi in graduatoria. Andiamo a scoprire la nuova Classifica ...

Classifica Giro d'Italia 2018 / Maglia rosa e altre graduatorie : Lopez all'attacco! (6^ tappa oggi) : Classifica Giro d’Italia 2018: la Maglia rosa e le altre graduatorie. Rohan Dennis leader, ma la sesta tappa Caltanissetta-Etna propone il primo arrivo in salita (oggi 10 maggio)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:45:00 GMT)

Classifica Giro d’Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie 6^ tappa (oggi 10 maggio) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Rohan Dennis leader, ma la sesta tappa Caltanissetta-Etna propone il primo arrivo in salita (oggi 10 maggio)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:00:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - Etna fondamentale per la Classifica generale. Aru e Froome : esame già decisivo. Dumoulin accerchiato : Il giorno del primo faccia a faccia è arrivato, l’attesissimo scontro diretto tra i big è nell’aria, la super sfida frontale tra tutti gli uomini di classifica è pronta per consumarsi. Il primo giudice del Giro d’Italia 2018 sarà l’Etna, sul vulcano siciliano si infiammerà la Corsa Rosa, il cratere è pronto per eruttare le prime sentenze della corsa a tappe: oggi è in programma il primo arrivo in salita e lo spettacolo è ...

Giro d'Italia 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa 5 : Vince Battaglin davanti a Visconti. A tentare la volata anche Pozzovivo, che si piazza nono. La maglia rosa resta a Rohan Dennis, mentre Lopez dell'Astana perde 44'' per una caduta Giro d'Italia 2018, ...