Chiesto rinvio a giudizio per i genitori di Matteo Renzi : La Procura di Firenze ha Chiesto il rinvio a giudizio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli , i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, imputati, assieme all'imprenditore Luigi Dagostino , di aver emesso ...

Igor - Chiesto rinvio a giudizio : Bologna, 24 apr. , Adnkronos, - La Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per Norbert Feher, altresì noto come Igor Vaclavic, l'uomo accusato dell'omicidio del barista di Budrio, Davide ...

Gela : inchiesta Caposoprano - Chiesto rinvio a giudizio per 32 persone : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - La procura di Gela ha chiesto il rinvio a giudizio per 32 persone, tra pubblici ufficiali, amministratori e imprenditori locali, a conclusione di un'inchiesta sulla gestione e accreditamento presso la Regione della Residenza sanitaria assistita di Caposoprano e sulla c

Auschwitz - Chiesto rinvio a giudizio per ex guardiano. Per accusa collaborò a morte di 13.335 persone : In un periodo storico in cui il 41% dei giovani americani non sa cosa sia stato il campo di concentramento di Auschwitz e in Europa, dopo il caso della contestata legge polacca che punisce con il carcere chi associa i lager alla Polonia, e la Francia ha dovuto organizzare una marcia per respingere con forza l’antisemitismo, arriva dalla Germania la notizia che la procura di Stoccarda ha chiesto il rinvio a giudizio un ex guardiano di ...

Eutanasia : Chiesto il rinvio a giudizio per Cappato per la morte di Trentini : Eutanasia: chiesto il rinvio a giudizio per Cappato per la morte di Trentini Il leader dell’associazione Luca Coscioni fornì informazioni e assistenza logistica e finanziaria. chiesto il processo anche per Mina Welby Continua a leggere

Messina - giudice accusato di pedofilia e abusi : Chiesto il rinvio a giudizio : Gaetano Maria Amato deve rispondere di produzione e diffusione di materiale pedopornografico e violenza sessuale su minore. Il magistrato si trova agli arresti...

Disastro ferroviario Andria-Corato - Chiesto rinvio a giudizio. Grazia Di Bari - M5S - : "Il lavoro degli inquirenti prosegue - il governo ... : Le mie perplessità invece permangono per quanto riguarda il lavoro della politica e del governo regionale. Oggi, torno a porre al Presidente Emiliano e all'assessore regionale ai trasporti Antonio ...

Scontro treni in Puglia - Chiesto rinvio a giudizio per 18 persone : Per lo Scontro tra due convogli sulla linea Andria – Corato, che nel luglio 2016 aveva causato 23 morti e 51 feriti, tra i reati disastro ferroviario e omicidio colposo.Continua a leggere

Uccise ladro nel Lodigiano - Chiesto il rinvio a giudizio per Mario Cattaneo : Il procuratore di Lodi ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa per Mario Cattaneo, l'oste 68enne di Casaletto Lodigiano , Lodi, che Uccise un romeno di 32 anni ...

Lodi - oste sparò al ladro durante un furto : Chiesto rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa : sparò al ladro alla schiena con un fucile dopo il tentativo di furto e una colluttazione. Per Mario Cattaneo, 68 anni, il procuratore di Lodi Domenico Chiaro ha chiesto il rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa. Dal fucile dell’oste di Casaletto Lodigiano la notte del 10 marzo dello scorso anno partì una rosa di pallini che uccise un romeno di 32 anni che con tre complici si era introdotto nel suo locale. Già ...