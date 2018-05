Chiesto processo per papà e mamma Renzi

Neonato nasce morto : per la procura due medici e ostetrica responsabili - Chiesto il processo : Il pm Rossella Salvati ha chiesto il rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio colposo, a inizio maggio 2018, per due medici e un'ostetrica in servizio all'ospedale di Rivoli che avrebbero ...

Macerata - processo a Luca Traini. Chiesto il rito abbreviato. Il suo avvocato : “E’ un gigante buono” : Luca Traini ha Chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Nel frattempo la Procura di Macerata ha riChiesto che nei suoi confronti venga effettuata una perizia psichiatrica.Continua a leggere

Brindisi - truffa da 4 milioni di euro : Chiesto il processo per l'ex veggente e aspirante showgirl : E' accusata di avere raggirato dieci persone, fingendo di avere doti soprannaturali. Ora, Paola Catanzaro, l'ex veggente transgender e aspirante showgirl arrestata in gennaio, rischia di finire sotto ...

Ex veggente - Chiesto il processo : 'Truffa da quattro milioni con il finto progetto delle croci' : Il progetto delle croci Il progetto delle croci sarebbe stato finalizzato alla 'diffusione del messaggio evangelico e doveva consistere nella realizzazione e successiva diffusione nel mondo di croci ...

GE : processo Sperisen - Chiesto carcere a vita per assassinio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Suicidio assistito - Chiesto il processo a Cappato per morte Trentini - : Richiesta di rinvio a giudizio per Marco Cappato e Mina Welby per la morte di Davide Trentini, 53 anni, malato di Sla, deceduto esattamente un anno fa in Svizzera

Suicidio assistito - Chiesto il processo a Cappato per morte Trentini - : Richiesta di rinvio a giudizio per Marco Cappato e Mina Welby per la morte di Davide Trentini, 53 anni, malato di Sla, deceduto esattamente un anno fa in Svizzera

Suicidio assistito - Chiesto il processo a Cappato per morte Trentini : Suicidio assistito, chiesto il processo a Cappato per morte Trentini Richiesta di rinvio a giudizio per Marco Cappato e Mina Welby per la morte di Davide Trentini, 53 anni, malato di Sla, deceduto esattamente un anno fa in Svizzera Parole chiave: ...

Chiesto processo Cappato per Trentini : ANSA, - MASSA , MASSA CARRARA, , 13 APR - Richiesta di rinvio a giudizio per Marco Cappato e Mina Welby per la morte di Davide Trentini, 53 anni, malato di Sla, deceduto esattamente un anno fa in ...

Morte Trentini - Chiesto processo Cappato : 20.45 E' stato chiesto il rinvio a giudizio per Cappato e Mina Welby per la Morte di Davide Trentini, 53enne malato di Sla, deceduto con il suicidio assistito in Svizzera una anno fa. Lo ha reso noto in un videomessaggio Cappato, tesoriere dell'Associazione Coscioni,spiegando che l'udienza preliminare si terrà il 31 maggio a Massa Carrara, la città di Trentini. L'uomo fu accompagnato in Svizzera da Welby, Cappato fornì assistenza logistica e ...

RiChiesto il processo per Marco Cappato e Mina Welby per aver aiutato Trentini a suicidarsi : Richiesta di rinvio a giudizio per Marco Cappato e Mina Welby per aver aiutato Davide Trentini, malato di Sla, ad andare in Svizzera e ricorrere al suicidio assistito. Il 31 maggio è prevista l'udienza preliMinare.Continua a leggere

Eutanasia - Chiesto processo Cappato per morte Trentini : Richiesta di rinvio a giudizio per Marco Cappato e Mina Welby per la morte di Davide Trentini, 53 anni, malato di Sla, deceduto esattamente un anno fa in Svizzera col suicidio assistito. E' quanto si ...

Processo Foodora : Chiesto risarcimento per rider allontanati : 20 mila euro per ciascun lavoratore. E' quanto è stato chiesto dai legali dei 6 fattorini che contestano il licenziamento, avvenuto dopo le proteste sulla paga oraria -

Scontro treni in Puglia - Chiesto il processo per 18 persone e per Ferrotramviaria : Disastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso. Con queste accuse la procura di Trani ha chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone e per la società pugliese Ferrotramviaria, in seguito allo Scontro fra due treni avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta fra Andria e Corato. Un incidente che costò la vita a 23 persone e provocò 51 feriti. Dal ...