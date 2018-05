Chi è Massolo | in pole per la premiership del governo Lega-M5S

Chi è Giampiero Massolo - il possibile presidente del Consiglio del governo M5s-Lega : Movimento 5 Stelle e Lega sembrano vicini all'accordo per formare il nuovo governo e discutono sul nome dell'eventuale presidente del Consiglio. Il candidato che, ad oggi, è quello con più chance è Giampiero Massolo, attuale presidente di Fincantieri e dell'Ispi. Lunga carriera diplomatica e istituzionale alle spalle, ecco chi è Massolo.Continua a leggere

Chi è Giampiero Massolo - possibile premier : Dal 1985 al 1988 è alla Rappresentanza permanente presso l'Unione europea a Bruxelles, con l'incarico di portavoce della delegazione italiana nei gruppi di lavoro competenti per la politica dell'...

Chi è Giampiero Massolo - in pole per la premiership del governo Lega-M5S : Dopo aver lasciato l'incarico il 29 aprile 2016, il 22 novembre viene eletto presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale , ISPI, a decorrere dal 1º gennaio 2017.

e ora Chi va a palazzo Chigi? - spunta il nome di giampero massolo - ex capo del dis - Politica : 'È possibile un politico per l'Economia' dice Spadafora. A questo punto non è irrealistico che sia Giorgetti a sedere al Mef, o allo Sviluppo economico. Di Maio e Salvini dovranno discutere anche ...

Chi è Giampiero Massolo - in pole per diventare premier del governo Salvini-Di Maio : Luigi Di Maio agli Esteri, Matteo Salvini ministro dell'Interno. E poi un premier "terzo", né...

Chi è Giampiero Massolo - il possibile premier 'terzo' che piace a Salvini e Di Maio : A capo degli 007 è rimasto per quasi quattro anni, prima di diventare presidente dell'Ispi, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, e poi di Fincantieri , dal 2015, . Un fine conoscitore ...

Chi è Giampiero Massolo - in pole per la premiership del governo Lega-M5S : Giampiero Massolo , presidente di Fincantieri e dell'Istituto di politica internazionale, è il nome che si sta imponendo con più insistenza per il ruolo di ministro degli Esteri ma anche di presidente del Consiglio del governo M5S-Lega . Sondato nei giorni scorsi e ...