Chi è Giampiero Massolo | in pole per la premiership del governo Lega-M5S

La Confessione - Giampiero Mughini : “Andreotti e la mafia? Chiunque stia a Palermo deve tener conto di questa gang” : “Il potere è tale perché si compromette”. A ‘La Confessione’, stasera 27 aprile alle 23 su Nove, il giornalista e scrittore Giampiero Mughini passa in rassegna la sua vita: da Lotta Continua al rapporto con le aziende di Silvio Berlusconi. “Lei ha votato prima Berlusconi, poi Renzi, ha detto anche che Craxi è un grande statista”, ricorda il conduttore Peter Gomez. “Ah non c’è dubbio”, sottolinea Mughini. “Lei difendeva anche ...

L'ex capo del Dis Giampiero Massolo a Mezz'ora in più : "La situazione in Siria resta critica - poChi Chilometri tra gli eserciti di Russia e Stati Uniti" : "La situazione in Siria resta seria, anzi critica: poche centinaia di chilometri si frappongono tra uomini russi e uomini americani sul terreno". A fotografare così la situazione in Siria dopo l'attacco di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è L'ex capo del Dis (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza interna ed esterna) Giampiero Massolo, che ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3 sottolinea: "Raramente, ...

Calcio - parla Ciro Immobile : “Svezia macChia sulla nostra carriera. Non ho più sentito Giampiero Ventura” : Riparte un nuovo ciclo per la nazionale italiana di Calcio: venerdì, con l’amichevole con l’Argentina, gli azzurri torneranno a disputare un match ufficiale dopo la disastrosa partita di San Siro con la Svezia, che ha decretato l’ufficiale eliminazione dai Mondiali di Russia 2018. Quell’incontro dei Play-off però resta ancora nella testa degli azzurri, come detto a Ciro Immobile, che ha parlato ai microfoni di Rai Sport ...

Morte Giampiero MaracChi : il cordoglio di CNA Firenze : Il Presidente e il Direttore Generale di CNA Firenze, Giacomo Cioni e Franco Vichi, esprimono con l’associazione tutta, il più profondo cordoglio per la Morte di Giampiero Maracchi. Non solo un uomo di scienza, ma anche un bravissimo divulgatore e un grande sostenitore e promotore dell’artigianato di cui comprendeva, con rara sensibilità, tanto il valore sociale che quello culturale. Una persona gentile, cordiale e affabile, oltre che un ...

ANBI : addio a Giampiero MaracChi - “mancherà all’intero mondo scientifico italiano” : “Giampiero Maracchi ci piace ricordarlo per il grande profilo scientifico, che sin dal 2005 ci ha accompagnato in molte scelte tese ad imporre culturalmente concetti di prevenzione, sicurezza alimentare ed ambientale. Il coraggio di averlo fatto con i Consorzi di bonifica e di irrigazione, in tempi in cui qualcuno li vedeva come corpi estranei alla tutela ed alla gestione del territorio e delle risorse idriche, unitamente all’umanità, che lo ...

Morto Giampiero MaracChi - il ricordo di un suo allievo : “Vulcanico e innovativo” : E’ Morto all’età di 75 anni Giampiero Maracchi, climatologo fiorentino molto conosciuto a livello internazionale. Fondatore e direttore dell’Istituto di Biometeorologia del Cnr, del Centro di Studi per l’applicazione dell’Informatica in Agricoltura, e poi del Master in Meteorologia e Climatologia Applicate della Università di Firenze, del Regional Meteorological Training Centre della World Meteorological ...

Addio a Giampiero MaracChi - il climatologo che inventò le previsioni moderne : Si è spento a Firenze all'eta di 75 anni. Lo scienziato, tra i padri delle moderne previsioni metereologiche, era presidente dell'Accademia dei Georgofili, prestigiosa istituzione fondata nel 1753.Continua a leggere

E' morto il climatologo Giampiero MaracChi : Firenze, 11 marzo 2018 - È morto il celebre scienziato climatologo Giampiero Maracchi , volto noto del Tg4 e non solo. Lo hanno reso noto i familiari che precisano che, per espressa volontà del ...