Chaves vince sull’Etna | Yates è la nuova Maglia Rosa del Giro D’Italia

Chaves primo sull'Etna Yates in maglia rosa Ma vince Dumoulin : Pier Augusto Stagi Etna Viviamo sempre in bilico tra l'essere e l'apparire, finendo poi per sembrare ciò che non siamo. Anche questo Giro è un po' così; ci mostra un Esteban Chaves primo sul traguardo ...

VIDEO Giro d’Italia 2018 - gli highlights della sesta tappa : che spettacolo sull’Etna! Yates in rosa - vince Chaves - Froome e Aru soffrono : La sesta tappa del Giro d’Italia 2018 è stata davvero spettacolare, avvincente ed entusiasmante. La Caltanissetta-Etna ha regalato grandissime emozioni a tutti gli appassionati, il primo arrivo in salita non ha deluso le aspettative e la Corsa rosa si è infiammata: Esteban Chaves ha vinto la frazione con una fuga della prima ora ma il colombiano della Mitchelton Scott deve ringraziare la generosità del compagno di squadra Simon Yates che ...

Giro d’Italia - Chaves vince sesta tappa : Catania, 10 mag. – (AdnKronos) – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia, 164 km con il primo arrivo in salita di questa edizione sull’Etna. Il corridore colombiano ha tagliato il traguardo insieme al compagno di squadra Simon Yates, che diventa la nuova maglia rosa del Giro d’Italia.Chaves, entrato nella fuga di giornata iniziata dopo circa 60 km, sulla salita finale ha raggiunto ...

