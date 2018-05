Centro Italiano Ricerche Aerospaziali | Paolo Annunziato confermato Presidente

Parte “il Giro della salute” : il Centro Diagnostico Italiano al Giro d’Italia : Il Centro Diagnostico Italiano seguirà per il secondo anno la carovana del 101° Giro d’Italia con il “Giro della salute“: dall’8 al 27 maggio un camper del CDI, adibito a poliambulatorio, offrirà la possibilità di eseguire gratuitamente il test salivare a risposta rapida per la diagnosi dell’epatite C (HCV) e la misurazione su sangue capillare dell’emoglobina glicata per lo screening del diabete, e della coagulazione per la diagnosi ...

Psg - Verratti operato agli adduttori : stagione finita per il Centrocampista italiano : stagione finita con quattro gare d'anticipo per Marco Verratti, costretto a saltare le ultime tre partite di Ligue 1 e la finale di Coppa di Francia contro il Les Herbiers. Il centrocampista del Paris ...

Pistoia - in Centro insegne solo in italiano | Stop a kebab e sexy shop : Pistoia, in centro insegne solo in italiano | Stop a kebab e sexy shop Pistoia, in centro insegne solo in italiano | Stop a kebab e sexy shop Continua a leggere

"In Centro storico solo insegne in italiano - stop a sexy shop e kebab" : stop a nuovi money transfer, kebab, internet point, sexy shop e fast food. A Pistoia il consiglio comunale ha approvato il nuovo "Regolamento per la valorizzazione e la tutela delle aree urbane meritevoli di particolare...

Cambiamenti climatici : nasce a Venezia il più grande Centro di ricerca italiano : Si chiama CMCC@Ca’Foscari ed è il più grande centro accademico di ricerca sui Cambiamenti climatici in Italia, nasce dalla partnership strategica tra Università Ca’ Foscari Venezia e la Fondazione CMCC – centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici. Con sede al VEGA – Parco Scientifico e Tecnologico di Marghera Venezia, la task force multidisciplinare vede lavorare insieme climatologi, economisti, chimici, statistici per ...

Terremoto Centro Italia : la Commissione europea ha approvato il regime di aiuto italiano da 43 - 9 milioni : La Commissione europea ha approvato il regime di aiuto Italiano da 43,9 milioni di euro a sostegno degli investimenti nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 (140 comuni) in Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Per Bruxelles l’aiuto “è in linea con le norme Ue in materia di aiuti di Stato“, e “contribuirà alla ripresa economica dell’Italia centrale senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato ...

Bardonecchia - polizia francese armata entra in Centro migranti italiano. “Comportamento brutale” : La denuncia di Rainbow4Africa, impegnata con i profughi che negli ultimi mesi hanno scelto le Alpi per attraversare la frontiera: "Non avevano alcun diritto" dice il sindaco del comune in Val di Susa. Gli agenti della dogana hanno utilizzato un bagno per prelevare da un migrante campioni di urina da analizzare.Continua a leggere

Bardonecchia - cinque agenti francesi in un Centro migranti italiano. Furia FdI : 'Non siamo la toilette di Macron' : cinque agenti delle dogane francesi hanno fatto irruzione armati in una sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, e hanno costretto un migrante nigeriano sospettato di ...

Medicina : tecnologie di intelligenza artificiale - a Napoli primo Centro italiano : L’Italia avrà presto il suo primo centro di sperimentazione per l’applicazione delle tecnologie dell’intelligenza artificiale e dei sistemi cognitivi nella Medicina di precisione. Il centro vedrà la luce grazie all’accordo siglato ieri dall’Istituto nazionale tumori ‘Fondazione Pascale’ di Napoli con il Dipartimento di Ingegneria Ict e tecnologie per l’energia e i trasporti (Diitet) del Consiglio nazionale ...

Furti e spaccate in Centro a Perugia - obbligo di dimora per un italiano : Furti e spaccate in centro a Perugia, obbligo di dimora per un italiano Nel corso del mese di dicembre dello scorso anno aveva messo a segno diversi colpi in altrettanti esercizi commerciali del ...

70enne di colore ucciso da 64enne italiano nel Centro di Firenze : E' morta la persona di colore ferita a colpi di pistola stamani sul ponte Vespucci a Firenze. Secondo quanto appreso avrebbe 70 anni e sarebbe stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato rianimato per circa 40 minuti dai sanitari inviati dal 118.Dalle prime informazioni l'uomo sarebbe stato ferito con colpi d'arma da fuoco. Un uomo, di nazionalità italiana, 65 anni, è stata successivamente fermato ...

Paura a Firenze - spari in pieno Centro : ucciso un uomo di colore - fermato anziano italiano : Paura a Firenze, spari in pieno centro: ucciso un uomo di colore, fermato anziano italiano fermato un italiano di 65 anni: è stato portato in questura. I fatti intorno alle 12 sul Ponte Vespucci.Continua a leggere fermato un italiano di 65 anni: è stato portato in questura. I fatti intorno alle 12 sul Ponte Vespucci.Continua […] L'articolo Paura a Firenze, spari in pieno centro: ucciso un uomo di colore, fermato anziano italiano è su ...

Ora Libération attacca il Centrodestra italiano : I populisti sono alle porte : Lo stivale che diventa un braccio teso. Campeggia oggi sulla prima pagina di Libération. Un attacco (l'ennesimo) all'Italia e, in particolar modo, al centrodestra italiano. Mamma mia! è il titolo. E, poi, il sottotitolo: "I populisti sono alle porte del potere". "È una prima pagina triste - commenta il leader della Lega, Matteo Salvini - non perché quello che scrivono è vero, ma perché sono tristi ...

Ricerca : nasce il Centro Italiano universitario sui cambiamenti climatici : Le tre scuole universitarie federate (Normale e Sant’Anna di Pisa, Iuss di Pavia) hanno presentato i nuovi progetti congiunti in Ricerca e formazione, dopo l’entrata in vigore degli statuti, avvenuta lo scorso 25 febbraio, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Particolarmente rilevanti e attuali le sfide scientifiche che attendono il nuovo soggetto accademico nato dalla Federazione, sfide rese possibili grazie anche all’assunzione ...