Celiachia - al via la Settimana Nazionale : per l'Italia c'è un dato pericoloso : La Celiachia è una patologia che non può essere sottovalutata. E' questo il messaggio che si vuole far passare attraverso la Settimana della Celiachia, un evento che ne racchiuderà tanti in giro per l'Italia, volti a sensibilizzare l'opinione pubblica. L'idea è quella di favorire tempestive diagnosi attraverso l'informazione dei cittadini e studiare delle strategie che possano favorire l'accesso alla cosìddetta dieta gluten free. Settimana della ...