Cecilia Rodriguez snobba Francesco Monte | presto un figlio con Ignazio

Francesco Monte sente ancora Cecilia Rodriguez? Paola insinua il dubbio : Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sentono ancora? Le parole di Paola Di Benedetto Francesco Monte non ha ancora dimenticato Cecilia Rodriguez. Parola di Paola Di Benedetto che, dopo l’Isola dei Famosi, ha annunciato la rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne. E nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Madre Natura ha insinuato un dubbio […] L'articolo Francesco Monte sente ancora Cecilia Rodriguez? Paola ...

Paola Di Benedetto : “Francesco Monte mi ha lasciata - non riesce a dimenticare Cecilia Rodriguez” : Le voci sulla rottura tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte giravano da settimane, ma ora a confermarlo è la diretta interessata sulle pagine di Chi: “Oggi posso dire che non conosco Francesco Monte. Quando è finita la mia storia con lui? – ha raccontato – Dovrei dire quando è iniziata? Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio”. A decidere di mettere fine alla storia, nata durante l’Isola dei Famosi sulle ceneri ...

Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez : il messaggio che insospettisce i fan : Cecilia Rodriguez non è un capitolo chiuso per Francesco Monte? Il commento lasciato sui social che fa pensare che sia così La fine della storia con Paola Di Benedetto potrebbe non essere oggi l’unico scoop riguardante Francesco Monte. A tal proposito, infatti, gli appassionati si gossip che seguono l’ex tronista sui social non hanno potuto […] L'articolo Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez: il messaggio che insospettisce i ...

Paola Di Benedetto torna single : Cecilia Rodriguez la causa della rottura? Video : Paola di Benedetto ha ufficializzato la fine della sua breve love story con Francesco Monte [Video]. La magia dei baci e delle tenerezze sulla spiaggia di Cayo Paloma sono svanite un mese dopo il rientro in Italia dell’ex madre natura. Dopo le prime settimane di intensa passione qualcosa è iniziato a mutare gradualmente. La vicentina aveva percepito qualche segnale allarmante ma i comportamenti dell’ex tronista finivano con il rinfrancare l’ex ...

Pomeriggio Cinque - altra frecciatina a Cecilia Rodriguez : imbarazzo in studio : Pomeriggio Cinque: la battuta di Mercedsz Henger su Cecilia Rodriguez e l’armadio del GF Di Cecilia Rodriguez si è di nuovo parlato oggi a Pomeriggio Cinque. I trascorsi un po’ burrascosi tra la famiglia di Belen e Barbara d’Urso, infatti, sono ormai noti al pubblico da casa. Ma a tirare in ballo Cecilia oggi, ad […] L'articolo Pomeriggio Cinque, altra frecciatina a Cecilia Rodriguez: imbarazzo in studio proviene da ...

“Lo ha scaricato!”. Francesco Monte : game over. Tra l’ex di Cecilia Rodriguez e Poala Di Benedetto si vociferava di una crisi - ma le cose sono ben più tragiche (per lui). I beninformati hanno notizie fresche : “Ecco il motivo - e non piacerà a lui…” : L’amore era sbocciato e tra uno scandalo e l’altro pareva che qualcosa di buono dall’Isola dei Famosi fosse venuto fuori. Francesco Monte e Paola Di Benedetto si erano piaciuti e subito trovati, poi lui si è ritirato dal reality e quando lei è stata eliminata è scattata una passione irrefrenabile. Poi dopo solo pochi mesi è arrivata la crisi. A confermarlo è stata la stessa ex madre natura che ha spiegato ai followers su ...

Cecilia Rodriguez in topless e perizoma : si avvicina un’estate caldissima [FOTO] : 1/19 Foto Instagram ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - baci alla stazione sotto lo sguardo attento del fratello Jeremias : MILANO ? Dopo la partecipazione al Grande fratello Vip e durante l?Isola dei Famosi con canna gate incorporato, alcuni servizi televisivi aveva fatto intendere che il fidanzamento fra...

Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser : «Il mio posto sei te» : Si vocifera che potrebbero essere tra i protagonisti di un’edizione vip di Temptation Island, ma per ora l’unica isola di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è Alimathà, nell’atollo Vaavu. Per semplificare basta cercare Maldive sul mappamondo. I due piccioncini sono arrivati da pochi giorni, ma già perfettamente a loro agio tra bagni di sole, bikini (per lei) e scatti da cartolina. A raccontare le giornate però pensano le ...

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a Temptation Island?/ "Trattative in corso con Maria De Filippi" : lo scoop : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez parteciperanno a Temptation Island Vip? Novella2000 lancia l'indiscrezione bomba: "La coppia è in trattativa"(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:20:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser relax alle Maldive : Vacanze sotto il sole delle Maldive tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.Di fronte al mare cristallino le curve di Cecilia in bikini sono il vero spettacolo della natura. Questa volta Cecilia e Ignazio sono partiti da soli per qualche giorno di relax lontano da tutti. Comunque attivissimi sui social, i due innamorati mostrano il loro letto con vista mare, sorseggiano cocktail al bar e si incantano davanti agli squaletti che nuotano a due passi ...