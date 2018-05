C' è antisistema e antisistema La chimica del giallo e del verde

Di Maio e Salvini - ovvero le forze antisistema alla prova del sistema : ... un sistema, quello delle liberaldemocrazie occidentali, che è recintato dai paletti invalicabili dell'economia di mercato, dello stato di diritto, dell'Unione Europea e della solidarietà atlantica. ...

Movimento 5 Stelle nocivo e antisistema L'Italia è in un vicolo cieco. Analisi : L’attuale situazione politica italiana è talmente confusa che i commenti dei più grandi giornali e dei più grandi politologi si riassumono in un gigantesco: “Non lo so”. Ma se non possiamo prevedere il futuro possiamo almeno tentare di capire il passato Segui su affaritaliani.it

Il M5S è nocivo e antisistema Quasi impossibile l'asse col Pd L'Italia è in un vicolo cieco. Analisi : L’attuale situazione politica italiana è talmente confusa che i commenti dei più grandi giornali e dei più grandi politologi si riassumono in un gigantesco: “Non lo so”. Ma se non possiamo prevedere il futuro possiamo almeno tentare di capire il passato Segui su affaritaliani.it