Cassazione - se Chiesa annulla matrimonio stop assegno di mantenimento - : Secondo la Corte, con l' annulla mento vengono meno i presupposti perché uno dei coniugi continui a versare all'altro il denaro stabilito da un giudice in sede di separazione

Don Luciano Massaferro/ Prete pedofilo per la Cassazione - innocente e assolto per la Chiesa : "può dir Messa" : Don Luciano Massaferro, il Prete di Alassio pedofilo per la Cassazione e innocente e assolto dalla Chiesa: 'può dir Messa'. Parla il vescovo.