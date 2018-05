Cassazione | no a licenziamento di chi registra colleghi per difendersi

Diffama azienda su Facebook - Cassazione : legittimo il licenziamento - : Un post di disprezzo sul social e il datore di lavoro la licenzia. Una donna è ricorsa al tribunale di Forlì, alla Corte d'Appello di Bologna e infine alla Suprema corte. Per tutti i giudici ha leso ...

Diffama azienda su Facebook - Cassazione : legittimo il licenziamento : Diffama azienda su Facebook, Cassazione: legittimo il licenziamento Un post di disprezzo sul social e il datore di lavoro la licenzia. Una donna è ricorsa al tribunale di Forlì, alla Corte d'Appello di Bologna e infine alla Suprema corte. Per tutti i giudici ha leso la reputazione dell'impresa, giusta la rescissione del ...

Legge 104 : abusi punibili con il licenziamento lo dice la Cassazione : Non ci sono solo i dipendenti della Regione Sicilia, come hanno messo in evidenza in questi giorni i vari organi di informazione, ad abusare dei benefici della Legge 104. Secondo una recente indagine del Corriere della Sera, infatti, su tutto il territorio nazionale quasi 600 mila dipendenti pubblici che usufruiscono delle agevolazioni della Legge 104, a volte anche non avendone diritto. In media si tratta quasi di 1 su 5. Questo, ovviamente, ...

Casellante dormiva durante l'orario di lavoro - la Cassazione conferma il licenziamento : Un dipendente di Autostrade per l'Italia è stato licenziato per aver dormito sul posto di lavoro. Nella notte tra il 30 e il 31 luglio 2011, nel pieno dell'esodo estivo e con una situazione da "bollino rosso"...

Ritaglia i punti dalle confezioni del Mulino Bianco : licenziamento della cassiera confermato in Cassazione : confermato dalla Cassazione il licenziamento per giusta causa nei confronti di una cassiera, colpevole di aver Ritagliato i punti premio da due confezioni di cracker del Mulino Bianco all'interno del ...

