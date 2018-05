Caso dei fratelli Esposito | i clan ?volevano lanciare gli orologi «Napoli»

Il Caso dei fratelli Esposito - le intercettazioni : 'Incasso 140mila euro ogni tre giorni' : La sua discoteca era diventata una autentica miniera d'oro al punto che un amico al telefono lo gratifica: 'Mi han detto che sei diventato il discotecaro più importante di Napoli'. Ed egli stesso in ...

Roma - bus in fiamme in via del Tritone. L'allarme dei sindacati : 'Un Caso al mese' : Dopo la paura, le fiamme e un altro autobus Atac andato a fuoco scatta la polemica. La vettura della linea 63 completamente distrutta dal fuoco alle 10,40 su via del Tritone era del 2003, una vettura ...

Giuliano Ferrara e la prevalenza dei cretini : il Caso dell’intelligente Luciano D’Alfonso – L’Istantanea di Caporale : Giuliano Ferrara anche oggi ci ricorda che a prevalere sono sempre i cretini. Lui, che è intelligente, conta le sconfitte dei suoi simili. Il primo tra tutti è Matteo Renzi. È così intelligente ma così intelligente, e moderno ma così moderno, e riformista ma così riformista. È così tanto avanti, troppo avanti, da lasciare il popolo, in prevalenza piuttosto cretino, in debito d’ossigeno. Nell’ipotesi esposta (pochi intelligenti devono ...

Caso uranio - M5S : “Chiederemo nuova commissione d’inchiesta sulle morti dei soldati” : La capogruppo del Movimento 5 Stelle alla camera Giulia Grillo e il deputato Rizzo dopo l'inchiesta di Fanpage.it sull'uranio impoverito: "Vogliamo una nuova commissione d'inchiesta". Molti dei militari colpiti da tumore provengono dalle regioni meridionali, per il consigliere della Campania Vincenzo Viglione: "Va fatta piena luce su vicende come quelle di Antonio Attaniese"Continua a leggere

“Vostro figlio è morto”. La drammatica sentenza dei medici - sotto gli occhi dei genitori disperati. La mamma e il papà del bambino - però non si arrendono. E dopo mesi di inferno - ecco l’incredibile notizia. Un Caso unico : Una notizia che ha del miracolosi, un caso che sta commuovendo il mondo con gli utenti a festeggiare virtualmente di fronte a una storia talmente assurda da non sembrare vera, e che per una volta ha avuto un finale davvero incoraggiante. Protagonista un bambino che era stato dato per morto dai medici, convinti che non ci fosse più niente da fare e che invece, grazie al coraggio di un leone, è tornato a sorridere. Lui, il piccolo Taylor ...

ALFIE EVANS È MORTO - ANNUNCIO DEI GENITORI SU FACEBOOK/ Bambin Gesù : “Caso deve far riflettere” : ALFIE EVANS è MORTO, l’ANNUNCIO dei GENITORI del piccolo su FACEBOOK: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:42:00 GMT)

“Il nostro Alfie”. Il triste annuncio dei genitori. Il bimbo afflitto da una grave malattia degenerativa era stato al centro di un Caso internazionale : Solo pochi giorni fa i giudici della Corte d’Appello di Londra avevano respinto il ricorso in Aula di Tom e Kate Evans, i genitori di Alfie, per portare il bimbo in Italia. Viste le sue condizioni, scrivevano dicono in sostanza i giudici, il suo trasferimento è inutile. E così è stato. Il piccolo Alfie è morto. L’annuncio è arrivato Sui social questa notte. “Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I ...

Aggiornamenti sul Caso Alfie Evans : i genitori aspettano la decisione dei medici - frenano la protesta : Tom Evans, il padre del piccolo Alfie, colpito da una grave patologia neurodegenerativa, rivelatosi in grado di continuare a respirare a ormai oltre 3 giorni dal distacco dalla ventilazione assistita, ha chiesto uno stop alle proteste fuori dall’ospedale Alder Hey di Liverpool, dopo aver parlato con i medici e avviato un dialogo limitato alla possibilità di riportare il bimbo a casa. Tom ha scritto un post su Facebook per ringraziare i ...

Gb - Caso Alfie : nuovo ricorso dei genitori sul trasferimento in Italia : Il padre fa sapere che il bimbo "continua a lottare" e ora respira bene malgrado il distacco dalla ventilazione assistita

Caso Alfie Evans : ricorso dei genitori dopo il divieto di trasferimento in Italia : I genitori di Alfie Evans hanno annunciato un ricorso in appello contro la sentenza dell’Alta corte che vieta loro di portare in Italia il bimbo gravemente malato per tentare ulteriori cure. Lunedì il tribunale ha stabilito che l’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool poteva interrompere le cure al bimbo di 23 mesi, che si trova in condizioni disperate. I genitori, Tom Evans e Kate James, vogliono invece trasferire Alfie al ...

“Giustizia!”. Caso Lidia Macchi - ecco la sentenza. Dopo 30 anni arriva il verdetto dei giudici su uno dei casi più difficili della storia italiana : È «un giorno di sollievo, perché finalmente è stata stabilità una verità processuale che corrisponde a quella storica», ha detto il sostituto pg Gemma Gualdi ricordando che «è un giorno di dolore per tutti, famigliari della vittima ma anche per colpevole, ma è un affermazione dello Stato e di tutte le persone che hanno voluto la verità e che fanno parte di questo Stato». A 31 anni dall’omicidio di Lidia Macchi arriva la condanna ...

Il Caso del piccolo Alfie : Corte Suprema britannica nega nuovo ricorso dei genitori : I genitori invocavano il trasferimento del piccolo al Bambino Gesù di Roma. Nei giorni scorsi il padre aveva incontrato il Papa. Anche il Gaslini di Genova offre accoglienza al bimbo

Audio e testo Non è un Caso se l’amore è complicato dei Dear Jack - il nuovo singolo con la voce di Lorenzo Cantarini : Non è un caso se l'amore è complicato dei Dear Jack è il nuovo singolo inedito del gruppo che vede la luce oggi, venerdì 20 aprile. Il brano anticipa il nuovo disco dei Dear Jack che verrà rilasciato nel mese di giugno. Primo brano della formazione a quattro, dopo l'addio di Leiner Riflessi (che aveva sostituto il frontman Alessio Bernabei) è Lorenzo Cantarini a prestare la propria voce nel pezzo. Non è un caso se l'amore è complicato dei ...

Ricordate Lorena Bobbit?. Nel 1993 tagliò il pene al marito e il suo Caso fu uno dei più seguiti della storia. A 25 anni da quel tremendo fatto torna a far parlare di sé : com’è oggi : Il peggior incubo di ogni uomo diventa realtà nella notte del 23 giugno 1993. Lorena Gallo, 23 anni, taglia il pene del marito, John Wayne Bobbitt, 26 anni ed è un ex Marine, con un coltello da cucina mentre dormiva nella loro casa di Manassas, in Virginia. Poi prende l’auto e lancia la parte del corpo amputata fuori dal finestrino. Come siano andate le cose lo stabilirà il processo che inizia un paio di mesi più tardi, sempre a ...