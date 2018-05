Casaleggio | il contratto sarà votato on line

E Davide Casaleggio assicura : il contratto sarà votato dagli iscritti : Gli incontri tra le delegazioni Lega-M5s proseguiranno anche nel week end. Molte convergenze, ma il vero punto critico è il conflitto di interessi -

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Casaleggio : contratto sarà votato online. 5s : premier non Massolo : Salvini: "Due o tre giorni per chiudere o si vota". Di Maio: "Raggiunto un grande obiettivo. Ora diamo il prima possibile un Governo agli italiani". Casaleggio: il contratto votato online su Rousseau. Meloni: sostegno Fdi dipende da chi fa il premier. Carfagna (FI): "Voteremo no o astensione, dipende da chi c'è"

