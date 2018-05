Casaleggio | “Contratto di governo Lega-M5s sarà votato in rete dagli iscritti

ilfattoquotidiano

: Davide Casaleggio: 'Come annunciato da Luigi Di Maio la ratifica del contratto sarà sottoposta agli iscritti, ai qu… - Mov5Stelle : Davide Casaleggio: 'Come annunciato da Luigi Di Maio la ratifica del contratto sarà sottoposta agli iscritti, ai qu… - Agenzia_Ansa : #Governo: #Casaleggio, il contratto sarà votato online - fattoquotidiano : M5S-LEGA, IL CONTRATTO E IL PREMIER La trattativa su temi e nomi è in alto mare. Colloqui con Grillo e Casaleggio [… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Il contratto ditrae Movimento 5 stelle, una volta terminato,online sulla piattaforma Rousseau. A confermarlo è stato Davide, figlio del cofondatore del M5s e presidente dell’associazione che gestisce la struttura per la partecipazione in. E alla domanda se questa volta, a differenza delle altre, ciuna certificazione da parte di una società terza del voto, ha detto: “Stiamo lavorando in diverse direzioni. Stiamo lavorando su un sistema di certificazione distribuito su blockchain.un voto blindato e come sempre assicurato a tutti gli”. L’annuncio, già anticipato nei giorni scorsi, è arrivato durante una conferenza stampa a Palazzo Madama per presentare la nuova funzione “Scudo della“, ovvero un gruppo dili messi a disposizione per sostenere le battaglie deglial ...