Carrara | incidente mortale alle cave di marmo Operaio 58enne di Viterbo | 252esima vittima

Carrara - incidente alle Cave marmo Fantiscritti : morto operaio/ Ultime notizie - schiacciato da pala meccanica : incidente mortale alle Cave del marmo di Carrara nel bacino di Fantiscritti : operaio cavatore morto schiacciato da una pala meccanica . Ennesimo incidente sul lavoro, no altri feriti(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:22:00 GMT)

Carrara - 4 giovani morti in un incidente stradale : Un gravissimo incidente stradale è avvenuto questa notte, tra le 3:30 e le 3:45, a Marina di Carrara, lungo viale Zaccagna, dove, in prossimità di un curvane che immette su viale da Verrazzano, subito dopo il ponte sulla foce del fiume Carrione, una Y10 è andata a sbattere contro una cancellata e un muro. Quattro giovani sono morti e un quinto è rimasto gravemente ferito, anche se non sarebbe in pericolo di vita.Le quattro vittime sono due ...