Carl Brave | nel nuovo album “Notti brave” ci sono anche Francesca Michielin e Fabri Fibra

Audio e testo Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra dall’album Notti Brave : Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra è disponibile in digital download e in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 11 maggio 2018. Il brano è estratto dall'album Notti Brave, primo progetto discografico di Carl Brave da solista in uscita oggi. Fotografia è il primo singolo estratto dal disco e vede la partecipazione d'eccezione di Fabri Fibra e Francesca Michielin. La produzione è di Carl Brave. I due ospiti, ...

Sempre In Due - Carl Brave | Testo - Audio - MP3 : Canzone Carl Brave, Sempre In Due: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Carl Brave è Sempre In Due: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Carl Brave, Sempre In Due Testo Io faccio lo scemo ma co’ lei no, non attacca Io tipo da Campari, lei da […]

Fotografia - Carl Brave | Testo - Audio - MP3 : Canzone Carl Brave, Fotografia: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Carl Brave è Fotografia: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Fotografia” è il primo singolo estratto da “Notti Brave” esordio solista di Carl Brave. Il brano vede la speciale partecipazione di Fabri Fibra e Francesca Michielin. […]

Carl Brave - esordio da solista con “Notti Brave” : ROMA – Dopo il successo di POLAROID, certificato disco d’oro e dichiarato disco dell’anno del 2017 da Rolling Stone, Carl Brave torna con “Notti Brave” il suo primo progetto da solista. Un titolo che è già una dichiarazione di intenti, che gioca con il nome dello stesso produttore e songwriter romano e che vive di […]

Carl Brave - esordio da solista con 'Notti Brave' : Io amo e vivo la notte, di notte il mondo cambia, le persone si lasciano andare, si trasformano, e anche i rapporti personali cambiano, sei più consapevole di te stesso. La notte è bipolare: ...

Anche Francesca Michielin e Fabri Fibra nel nuovo album di Carl Brave prima del tour : Il nuovo album di Carl Brave sarà ricco di collaborazioni. Tra i nomi che prenderanno parte al nuovo disco da solista del cantautore romano, già parte del duo Carl Brave x Franco126, Anche quello di Francesca Michielin e Fabri Fibra. La sua nuova espressione discografica è attesa sul mercato per il prossimo 11 maggio. Oltre ai due artisti già nominati, in Notti Brave - questo il titolo scelto - compaiono Anche Gemitaiz, Emis Killa, ...

Carl Brave x Franco126 a Rock in Roma a luglio - biglietti in prevendita su TicketOne : Carl Brave x Franco126 a Rock in Roma il prossimo 12 luglio. Oggi, lunedì 16 aprile, è stato annunciato il concerto in programma per il prossimo 12 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma in occasione della nuova edizione del Festival dedicato alla musica Rock. Carl Brave x Franco126 a Rock in Roma approdano dopo l'album d'esordio Polaroid, un grande successo decretato disco del 2017 da Rolling Stone e certificato disco d’oro per le ...