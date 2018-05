Cannes 2018 | Cold War di Pawel Pawlikowski La recensione - Best Movie

Cannes 2018 - magnifico e ipnotico Cold War di Pawel Pawlikowksi e già si vocifera di Palma d’oro : Amour fou nella guerra fredda. Accade oggi a Cannes e già si vocifera la magica parola: Palma d’oro. magnifico ed ipnotico, Cold War (Zimna Wojna) è un film caldissimo seppur nella sottrazione narrativa e nel bianco&nero di un talento come quello del polacco Pawel Pawlikowksi, già premio Oscar per l’indimenticabile Ida. Come si diceva, è una delle opere in corsa per la Palma d’oro (ad oggi) più accreditata a conquistarla, anche se ...

Cannes 2018 - il regista Kirill Serebrennikov agli arresti. Putin : “Non vi posso aiutare - giustizia indipendente” : “Putin ci ha risposto ieri (mercoledì per chi legge, ndr), circa la possibilità di permettere a Kirill Serebrennikov di viaggiare, dicendo sia al Festival di Cannes che al governo francese che sarebbe stato lieto di aiutare, ma che in Russia la giustizia è indipendente“. L’organizzazione ha spiegato così la sedia vuota, con tanto di cavaliere in bella vista a ricordare il nome del regista assente, alla conferenza stampa del ...

#Cannes2018 Les confins du monde - di Guillaume Nicloux : I confini del mondo sono soprattutto quelli, ampiamente oltrepassati dallo sguardo e dal corpo nervoso e martoriato di Gaspard Ulliel, dell'anima e dell'umanità. "È impossibile liberarsi del dolore" ...

Festival di Cannes 2018: Marica Pellegrinelli e Irina Shay incantano sul red carpette della kermesse del cinema internazionale. Il programma dell'11 maggio.

Festival di Cannes 2018 : da Irina Shayk a Bella Hadid - tante bellissime presenze : Irina Shayk illumina i red carpet delle prime due giornate di Festival di Cannes 2018, Bella Hadid è appena arrivata (assieme ad Alexander Wang per l’ormai consueto party-lancio legato a Magnum) ma già spopola nei racconti della kermesse per la freschezza che ha la sua bellezza. Le super modelle sono già tantissime anche quest’anno. In sole 48 ore hanno già lasciato il (loro) segno anche Stella Maxwell e Petra Nemcova. Inutile ...

Catrinel Marlon brand ambassador di Chopard a Cannes 2018 : Ma le sue prestigiose collaborazioni non si fermano al mondo del cinema e della moda. Catrinel Marlon sarà la protagonista dell'ultimo videoclip di Andrea Bocelli che verrà lanciato entro la fine ...

Cannes 2018 : i piaceri di Bella Hadid : Di Bella è davvero Bella, c’è ben poco da dire. E, «purtroppo», al festival di Cannes abbiamo potuto appurare che tutto sommato è anche simpatica. Nonostante le perenni pose da diva. E nonostante non riuscisse a scrollarsi lo sguardo di dosso (è stata sorpresa più volte ad ammirarsi nel manifesto pubblicitario alle sue spalle). Ma come darle torto? Testimonial dei gelati Magnum (è la protagonista del nuovo spot girato assieme allo stilista ...

Festival di Cannes 2018, Patricia Contreras incidente hot sul red carpet della kermesse del cinema internazionale che si sta tenendo in questi giorni nella cittadina francese.

Úrsula Corberó - la Tokyo de La Casa di Carta - star a Cannes 2018 col fidanzato El Chino Darín (foto) : Fino allo scorso anno Úrsula Corberó, la Tokyo de La Casa di Carta, non avrebbe probabilmente mai immaginato che di lì a poco avrebbe sfilato sulla Croisette al Festival di Cannes 2018, ma il successo mondiale de La Casa de Papel su Netflix negli ultimi mesi ha sorpreso e travolto anche lei, proiettandola nel panorama delle star internazionali. Ed eccola arrivare sul tappeto rosso di uno dei Festival più prestigiosi al mondo a soli 28 anni: ...

Cannes 2018 : la «vita distrutta» di Carey Mulligan e Jake Gyllenhaal : «Alle donne non è permesso commettere errori sullo schermo». Lo dice l’attrice Carey Mulligan (Il Grande Gatsby, Drive), di ritorno al festival di Cannes per presentare Wildlife, il film che segna il debutto alla regia dell’attore «indie» Paul Dano (Little Miss Sunshine, Il petroliere) e che ha aperto la rassegna de La Semaine de la Critique. Culligan è intervenuta al festival anche per parlare di donne, al cinema e oltre, ...

Cannes 2018 - Martin Scorsese : «Netflix? L'importante è che i film si continuino a fare» - Best Movie : Ha detto il regista: « Le cose stanno cambiando, e dobbiamo fare in mondo di trarre un vantaggio da questo cambiamento, da questa nuova tecnologia. Ma la cosa più importante è che i film devono ...

Javier Bardem e Penélope Cruz, Cannes 2018: Coppia al cinema ed anche nella vita: il segreto del loro successo e la gioia di lavorare ancora insieme al sesto film.

Festival di Cannes 2018, dalle pellicole più attese alle "lamentele" dell'occasione. Sky Cinema Cult HD propone i film premiati nelle passate edizioni

Il Festival di Cannes di 25 anni fa venne vinto, ex aequo con Addio mia concubina di Chen Kaig, dal film di Jane Campion.