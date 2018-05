Cane spara al suo padrone | ferito un 51enne

Anticipazioni Beautiful : STEFFY scopre che TAYLOR ha sparato a BILL (puntate ameriCane) : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, continua la rivelazione del ruolo che ha avuto TAYLOR Hayes nel tentato omicidio di BILL Spencer, a cui la psichiatra ha sparato alle spalle dopo essersi introdotta nella sua villa. Beautiful, Anticipazioni americane: il duro confronto tra BILL e TAYLOR Come è emerso dal duro confronto che i due hanno avuto (nel quale la donna a mo’ di dimostrazione ha puntato nuovamente l’arma contro ...

Beautiful - anticipazioni ameriCane : è stata TAYLOR a sparare a BILL!!!!! : Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful, anche se non del tutto inaspettato, visto che fin dall’inizio del giallo in molti avevano ipotizzato che la persona che aveva attentato alla vita di Bill Spencer fosse TAYLOR Hayes (Hunter Tylo). Il suo ritorno a sorpresa (di cui vi parliamo QUI e QUI) non ha fatto altro che rafforzare questo possibile scenario, che ora è diventato realtà grazie alle parole della stessa ...

Beautiful - anticipazioni ameriCane : BILL SPENCER tra sparatorie e vecchi amori : La quantità di mesi di ritardo che noi italiani abbiamo accumulato nei confronti delle puntate americane di Beautiful fa sì che gli episodi in onda attualmente su Canale 5 mostrino scenari narrativi completamente diversi rispetto a quelli a cui stanno assistendo in questo periodo i telespettatori d’oltreoceano. E così, se da noi BILL SPENCER è ancora intento a separare la coppia Thomas – Sally in favore della nipote Caroline, negli ...

Cane ucciso a Gattinara : sui social la rabbia contro chi ha sparato : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Cane ucciso a Gattinara: sui ...

Beautiful - anticipazioni ameriCane : Liam ha sparato a suo padre? I ricordi di quella notte : Attenzione, fan di Beautiful! Forse abbiamo trovato il colpevole del tentato omicidio di Bill Spencer! E le ultime anticipazioni americane, seppur ancora “confuse”, sembrano indirizzare proprio a suo figlio Liam! Il giovane, infatti, è tormentato da flashback che lo riportano alla notte in cui hanno sparato a suo padre. anticipazioni americane Beautiful: Steffy chiede aiuto a Liam per scagionare Ridge Come già detto in un precedente ...

Beautiful anticipazioni : è stato LIAM a sparare a BILL??? [Puntate ameriCane] : Nelle recenti puntate americane di Beautiful, LIAM Spencer ha iniziato a ricordare degli eventi sulla notte dello sparo che ha rischiato di uccidere suo padre LIAM: si tratta di brevi flash che hanno iniziato ad emergere nella sua mente per puro caso, a seguito di un incidente apparentemente banale ma che potrebbe avergli fatto recuperare una parte di memoria importante (e che neanche lui sapeva di aver perso). In pratica il ragazzo, avendo ...

Beautiful - anticipazioni ameriCane e trame future marzo 2018 : Bill accusa Ridge di averlo sparato? : Le anticipazioni americane di marzo 2018, di Beautiful naturalmente, si concentrano su chi avrà sparato a Bill Spencer, ma pare che lui si sveglierà molto presto nelle trame future e farà delle accuse verso Ridge! Gli spoiler per ora non aggiungono altri particolari sulla questione, ma prima di stabilire se davvero sarà stato Ridge a sparare a Bill c'è da prendere in considerazione il fatto che Spencer potrebbe approfittare della situazione per ...

Beautiful - anticipazioni ameriCane e trame future marzo 2018 : Bill accusa Ridge di averlo sparato? : Le anticipazioni americane di marzo 2018, di Beautiful naturalmente, si concentrano su chi avrà sparato a Bill Spencer, ma pare che lui si sveglierà molto presto nelle trame future e farà delle accuse verso Ridge! Gli spoiler per ora non aggiungono altri particolari sulla questione, ma prima di stabilire se davvero sarà stato Ridge a sparare a Bill c'è da prendere in considerazione il fatto che Spencer potrebbe approfittare della situazione per ...

Beautiful - anticipazioni ameriCane : CAROLINE ha sparato a BILL SPENCER??? : Quello che nelle puntate americane di Beautiful doveva essere un grande colpo di scena è stato in realtà svelato prima, a causa di un errore da parte della CBS. La rete tv americana ha infatti caricato una clip con quasi 48 ore di anticipo e si è così bruciata il cliffhanger che ha chiuso l’episodio andato in onda (in America) il 14 marzo, l’ultimo prima di una pausa di qualche giorno. La clip in questione è proprio la scena finale ...