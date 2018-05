Campania | crolla il solaio dell' asilo tre bambini sotto choc | ricoverati

Maltempo Campania : crolla ponte nell’Avellinese - strada interrotta : Un ponte è crollato nella serata di ieri in provincia di Avellino per le infiltrazioni di acqua dovute al Maltempo: ha ceduto un tratto di circa 20 metri lungo la SP150 nei pressi di Teora. La strada è interrotta. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona. Il Maltempo ha provocato danni ad Avellino: l’acqua ha fatto saltare tombini provocando allagamenti in contrada Amoretta e nella frazione Picarelli. Numerosi gli ...