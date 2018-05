Calciomercato Napoli | il Manchester City su Jorginho | primi contatti tra i club

Calciomercato Napoli - sorpasso per Vodisek dell'Olimpia Lubiana : si può chiudere : Rok Vodisek potrebbe essere il portiere del futuro del Napoli. Salutato Pepe Reina, che nella prossima stagione giocherà con la maglia del Milan, la società azzurra sta puntando il giovanissimo ...

Calciomercato Napoli - le ultime sul portiere : si tenta la beffa alla Sampdoria : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione molto importante ma adesso è arrivato già il momento di pensare al futuro ed alla prossima stagione, nelle ultime ore mossa a sorpresa per la porta. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il nome caldo è quello di Rok Vodisek, portiere classe ’98 in scadenza con l’Olimpia Lubiana, sull’estremo difensore avevano messo gli occhi da tempo Sampdoria e ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - maxi operazione Napoli-Samp : in 4 possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Napoli-Sampdoria, in 4 possono cambiare maglia in estate. Si sta per concludere una stagione emozionante per le due squadre, è stato sicuramente un campionato positivo per entrambe. Adesso è però il momento di pensare alla prossima stagione ed in particolar modo al mercato, contatti tra Napoli e Sampdoria e diversi calciatori potrebbero cambiare a breve maglia. Il Napoli ha messo nel mirino due calciatori, si tratta del ...

Calciomercato Napoli - mister 20 gol : ecco i calciatori valutati per l’attacco : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha disputato una stagione molto importante, la squadra di Sarri ha accarezzato la possibilità di vincere lo scudetto ma nonostante il mancato traguardo raggiunto rimane un campionato straordinario. Adesso l’obiettivo è alzare l’asticella, la prima situazione da chiarire sarà quella dell’allenatore con Maurizio Sarri che sembra ormai lontano dalla panchina, previsti inoltre molti movimenti ...

Calciomercato Napoli - Callejon può lasciare gli azzurri : futuro ancora in Serie A per lo spagnolo? : Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di 'Rai Sport' alla 'Domenica Sportiva', i rossoneri sarebbero all'assalto di Josè Maria Callejon. Il calciatore spagnolo classe 1987 ha una ...

Calciomercato - Napoli in ansia : Koulibaly va via : 1 di 2 Successiva TORINO - Kalidou Koulibaly in bilico. Non ha clausola e può essere acquistato da chiunque, anche in Serie A , come confermato dal suo agente Bruno Satin : ' È troppo presto per ...

Calciomercato Napoli - un colpo per reparto : ecco le prime strategie del presidente De Laurentiis [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione straordinaria, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a conquistare lo scudetto ma il percorso degli azzurri è stato veramente entusiasmante. Adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione e l’intenzione è quella di intervenire sul mercato. La prima situazione da chiarire sarà quella con il tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore ad oggi ...

Calciomercato Napoli - un colpo per reparto : ecco le prime strategie del presidente De Laurentiis : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta per concludere una stagione straordinaria, la squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a conquistare lo scudetto ma il percorso degli azzurri è stato veramente entusiasmante. Adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione e l’intenzione è quella di intervenire sul mercato. La prima situazione da chiarire sarà quella con il tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore ad oggi ...

Calciomercato Napoli - tentazione Cina per Hamsik : Undicesima stagione con il Napoli per Marek Hamsik, che non è riuscito a vincere lo scudetto nonostante uno straordinario campionato. La Juventus si prepara alla grande festa, mentre in casa azzurra ...

Calciomercato Napoli - sfuma Leno : adesso la strada sembra in discesa - blitz per il nuovo portiere : Calciomercato Napoli – Il Napoli pensa alle ultime giornate del campionato di Serie A ma il sogno scudetto è ormai sfumato, per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Una situazione da chiarire è quella che riguarda il portiere, sfuma Leno, il calciatore non è convinto della destinazione. Il nome su cui De Laurentiis sta lavorando è quello di Rui Patricio, portiere dello Sporting a ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli : “abbiamo preso un attaccante da 20 gol” - ecco di chi si tratta : Calciomercato Napoli – Il Napoli pensa al campionato con l’obiettivo di credere ancora allo scudetto, nel frattempo si pensa anche al mercato ed in particolar modo in mattinata sono arrivate alcune importanti dichiarazioni da parte di De Laurentiis: “già con Giuntoli ci stiamo muovendo per trovare calciatori forti, posso dire che abbiamo preso un giocatore che ha segnato già 20 gol nel suo campionato ma non posso dire il ...

Napoli - Calciomercato : mezza squadra è in partenza : Una festa per salutare un grande campione, ma soprattutto il sogno scudetto, svanito al gol di Higuain in Inter-Juve. Comincia così, con l' arrivederci di Pepe Reina agli amici partenopei, il lungo ...

Calciomercato Napoli - clamoroso retroscena su Reina - svelato il futuro di Albiol e Callejon : Calciomercato Napoli – Il Napoli è impegnato nella stagione di Serie A, l’obiettivo della squadra azzurra è quella di continuare a lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Ma il pensiero è rivolto anche alla prossima stagione, in particolar modo al mercato, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte dell’agente Manuel Garcia Quillon a Radio Crc, ecco quanto riferito dall’emittente partenopea: “Ci ...

Calciomercato Napoli - Reina attacca De Laurentiis : 'Me ne vado per colpa sua', avrebbe detto ai compagni, secondo 'Premium Sport', riferendosi al presidente De Laurentiis . I rapporti tra i due del resto erano tesi da tempo, per la mancata intenzione,...