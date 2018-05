Calciomercato Juventus | contatti con il Genoa per Perin

Calciomercato - Preziosi : 'Perin? La Juventus deve sbrigarsi - c'è anche il Napoli' : TORINO - Enrico Preziosi , presidente del Genoa , ha confermato l'interesse della Juve per Mattia Perin. ' È vero, nell'ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta mi ha fermato e detto che dobbiamo ...

Calciomercato Juventus - blitz a Torino per Santiago Arias del Psv : il giocatore piace ai bianconeri : Non solo Cuadrado, un altro colombiano per Massimiliano Allegri. La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un terzino destro per il futuro. Perché con la partenza di Stephan Lichtsteiner , "È ...

Calciomercato Juventus - mossa a sorpresa per il sostituto di Lichtsteiner : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara a festeggiare lo scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri può chiudere i conti nella trasferta contro la Roma, basta un pareggio per il titolo matematico. Nel frattempo la dirigenza lavora intensamente per la prossima stagione, il reparto pronto ad essere rivoluzionato è la difesa. In particolar modo sull’out destro confermato De Sciglio mentre addio con Lichtsteiner, la decisione è ...

Calciomercato Juventus - alla ricerca del colpo in attacco : i 5 calciatori nel mirino di Marotta - tra super nomi e suggestioni : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in Coppa Italia, la squadra bianconera ha alzato il trofeo dopo la gara contro il Milan, netto successo di 4-0 ma partita nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma. I bianconeri hanno virtualmente conquistato anche lo scudetto e la matematica potrebbe arrivare già nella prossima giornata ma rimane la delusione per la Champions League. La dirigenza adesso è al ...

Calciomercato Juventus - dall’Inghilterra : accordo ad un passo per Morata - tutte le cifre : Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla prossima stagione, la dirigenza si sta già muovendo sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte per la prossima stagione. Novità importanti dall’Inghilterra, sempre più vicino il ritorno dell’attaccante Morata, secondo quanto riportato dal “Sun” i bianconeri pronti a rompere gli indugi per il prestito di tre anni con obbligo di riscatto fissato a ...

Calciomercato Juventus - Marotta avrebbe già preso un calciatore del Milan Video : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto sito Calciomercato.it sulla base di indiscrezioni provenienti da Il Romanista, infatti, la Juventus avrebbe gia' preso Giacomo Bonaventura del Milan, eclettico calciatore sul quale è fortissimo anche l'interesse della Roma del direttore sportivo iberico Monchi. L'ex centrocampista dell'Atalanta è stato protagonista di un ottimo ...

'Calciomercato - la Juventus insiste per Digne : pronti 15 milioni' : ROMA - Lucas Digne al posto di Alex Sandro . Sarebbe questa l'idea della dirigenza della Juventus secondo il ' Mundo Deportivo '. I bianconeri sono pronti a mettere in scena un restyling delle fasce e ...

Juventus-Milan - finale Coppa Italia : formazioni - Calciomercato - tv : Dalle probabili formazioni agli intrecci di calciomercato tra la Juve ed il Milan, passando per la guida tv e streaming per assistere al match, ecco lo speciale di calciomercato.it dedicato alla ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anche di Calciomercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

Calciomercato Juventus - il centrocampista Khedira annuncia l’addio : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo contro il Bologna, il passo falso del Napoli contro il Torino ha permesso al club bianconero di vincere virtualmente il campionato. Adesso è il momento di pensare anche alla prossima ed al mercato, quasi certo l’addio del centrocampista Khedira, alla ricerca di una nuova esperienza. Ecco le parole del calciatore che spiega alla ‘Bild’ le intenzioni per il futuro: ...

Calciomercato Juventus - Lichtsteiner : 'Via a fine stagione - andrò all'estero' : Nel post partita della sfida dell'Allianz Stadium, infatti, Stephan Lichtsteiner ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport che a fine stagione lascerà la Juventus, club dove è arrivato nell'estate del ...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sull’attaccante Morata : Calciomercato Juventus – La Juventus è in campo per la gara di campionato contro il Bologna, partita molto importante per lo scudetto. Prima del match indicazioni di Marotta a Premium Sport di Calciomercato: “Marchisio si gioca il futuro questa sera? No, non è sotto esame. Darà il suo contributo. Ha un contratto di due anni, il suo futuro penso dipenderà soprattutto da lui. Morata alla Juve? Se ci sono queste indiscrezioni significa ...