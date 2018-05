Calciomercato - Inter e Roma all’assalto dell’Atalanta : ecco l’obiettivo : Il Calciomercato è già entrato nella fase calda, in particolar modo molto attiva l’Inter che nelle ultime ore ha chiuso il doppio colpo De Vrij-Asamoah. Guarda al futuro anche la Roma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune dall’Atalanta, si tratta di Ilicic, autore di una stagione entusiasmante, da capire la volontà dell’Atalanta che ancora non ha stabilito una cifra per il cartellino. Sono ...

Laxalt alla Roma?/ Calciomercato news - Bruno Peres verso l'Inter per puntare al terzino del Genoa : Calciomercato news, movimenti sulle fasce: Laxalt nel mirino della Roma, che potrebbe già salutare Bruno Peres cercato invece dall'Inter, al posto del partente Cancelo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:00:00 GMT)

Calciomercato Inter 2018-2019 - ecco i possibili obiettivi : Non è nemmeno finito questo campionato che già si parla con insistenza del Calciomercato 2018-2019 dell'Inter. I nerazzurri sono alle prese con una difficile rincorsa alla zona Champions League. Mancano solo due giornate e ci sono da recuperare due punti alla Lazio, magari anche attraverso lo scontro diretto in programma all'ultima giornata di serie A. In attesa di capire se l'Inter giocherà o meno l'anno prossimo in Champions, i tifosi possono ...

Calciomercato Inter - non solo De Vrij : ecco il secondo colpo in poche ore : Calciomercato Inter – L’Inter si prepara per le ultime giornate del campionato di Serie A con l’intenzione di conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo fondamentale per programmare al meglio il futuro. L’obiettivo è costruire una squadra forte per la prossima stagione, in mattinata è stato depositato il contratto del difensore De Vrij, si tratta di un grande colpo a parametro zero. Ma non è finita, ...

Calciomercato Inter : De Vrij è nerazzurro - contratto depositato - : Strano però che il trasferimento del difensore centrale alla corte della società di corso Vittorio Emanuele sia stato praticamente 'ufficializzato' dal quotidiano sportivo "La Gazzetta dello Sport" ...

Inter - Joao Cancelo a rischio/ Calciomercato : Valencia non concede deroghe - 3 alternative : Inter, Joao Cancelo a rischio: il Valencia non concede deroghe sui 35 milioni del riscatto, la dirigenza nerazzurra valuta 3 alternative per la fascia destra(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:12:00 GMT)

Calciomercato Inter - blitz per Kovacic : pronto il ritorno in nerazzurro : Calciomercato Inter – L’Inter è concentrato sulle ultime partite del campionato di Serie A, stagione altalenante per la squadra di Luciano Spalletti e l’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione in Champions League, passo fondamentale per programmare al meglio il futuro. La dirigenza si sta già muovendo sul mercato con l’obiettivo di individuare gli uomini giusti, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di ...

Calciomercato Inter : clamoroso ritorno di Kovacic? Ecco da cosa dipende : L'Inter di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare due sfide decisive nei prossimi turni del Campionato di Serie A. La prima squadra da affrontare sarà il Sassuolo nella sfida delle 20.45 di sabato 12 maggio. A seguire ci sarà quello che pare essere una sorta di spareggio con Lazio, ovviamente dando per scontata la vittoria dei nerazzurri contro i neroverdi. Ma in queste settimane si parla già di Calciomercato, e di quello che potrebbe ...

