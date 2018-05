Calciomercato Genoa | Preziosi allo scoperto | la verità su Perin

Calciomercato Juventus - contatti con il Genoa per Perin : Con l'ormai quasi certo addio di Buffon, sarà Szczesny a raccogliere l'eredità del n.1 e capitano bianconero in casa Juventus. Nelle ultime ore però, nell'ottica di avere una coppia affidabile di "...

Laxalt alla Roma?/ Calciomercato news - Bruno Peres verso l'Inter per puntare al terzino del Genoa : Calciomercato news, movimenti sulle fasce: Laxalt nel mirino della Roma, che potrebbe già salutare Bruno Peres cercato invece dall'Inter, al posto del partente Cancelo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:00:00 GMT)

Calciomercato - derby Genoa-Sampdoria : Romulo nel mirino : Il Calciomercato è ancora lontano, prima deve finire la stagione ma i club di Serie A provano ad anticipare i tempi per la prossima stagione. Stagione da dimenticare per il Verona, ufficialmente retrocesso in Serie B, il più positivo per la squadra di Pecchia è stato sicuramente Romulo, il centrocampista ha dimostrato di meritare il massimo campionato. In particolar modo due club hanno messo Romulo nel mirino, si tratta di Genoa e Sampdoria, si ...

Calciomercato Genoa - non solo Criscito : ecco il secondo acquisto per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – Si sta per concludere una stagione altalenante per il Genoa, nel complesso la stagione può essere considerata positiva, la salvezza infatti è arrivata con anticipo. La dirigenza nel frattempo sta preparando la prossima stagione, sono stati infatti chiusi i primi due colpi. Il primo porta il nome di Domenico Criscito, si tratta di un importante innesto per la fascia. Ma non è tutto, ecco anche Lorenzo Callegari, classe ...

Calciomercato Genoa - l’agente di Criscito : “ecco la nostra decisione” : Calciomercato Genoa, è fatta per Criscito – “C’erano tante squadre su Criscito, ma nonostante ci sia stata qualche tentazione alla fine il ragazzo ha scelto nuovamente il Genoa”, sono queste le parole di Andrea D’amico, agente di Domenico Criscito, importanti indicazioni a Crc. “Il contratto col Genoa non è stato ancora depositato, ma posso dire che ci siamo quasi. Mimmo aveva piacere di ritornare nella ...

Calciomercato - Criscito : parla l'agente : «Ritorno al Genoa ufficiale a breve» : NAPOLI - " Criscito - Genoa ? Il contratto non è stato ancora depositato, per cui non è ufficiale, ma la prospettiva è vicina alla verità" . Andrea D'Amico , procuratore del giocatore dello Zenit, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - le ultime su Giuseppe Rossi : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A, stagione che può essere considerata comunque positiva per il club rossoblu. Adesso si pensa alla pRossima stagione ed al mercato, mossa a sorpresa con la conferma in panchina del tecnico Ballardini. Una situazione da chiarire sarà quella legata a Giuseppe Rossi, il calciatore vorrebbe rimanere un’altra stagione ed il club ha l’opzione di rinnovo ...

Calciomercato Genoa - ribaltone nelle ultime ore : sorpasso per il dopo-Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto con anticipo la salvezza nel campionato di Serie A, stagione altalenante per gli uomini di Ballardini che adesso pensano anche alla prossima stagione. Dopo aver confermato il tecnico la prima situazione da seguire sarà quella del portiere con Perin che quasi certamente sarà ceduto. Per il sostituto nome a sorpresa, secondo quanto riporta Sky Sport al suo posto il Genoa sta pensando ad Emil Audero ...

Calciomercato Genoa - Preziosi annuncia il primo grande colpo per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – stagione comunque positiva per il Genoa che ha raggiunto la salvezza con anticipo, adesso è il momento di programmare la prossima stagione e la dirigenza sta lavorando per rinforzare la rosa, già piazzato il primo colpo. La conferma arriva direttamente dal presidente Preziosi ai microfoni di ‘Telenord’: “Ha preso la squadra in una situazione disastrata ed il cambiamento si è visto subito. L’ho ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : “Renzi? Ecco la situazione” : Calciomercato Genoa – Periodo di prova con il Genoa per Francesco Renzi, figlio di Matteo, Ecco le importanti indicazioni di Perinetti come riportato all’Ansa: “Per noi è Francesco, un diciassettenne che gioca abbastanza bene al calcio, che poi di cognome si chiami Renzi è ininfluente. Segna e ha delle qualità, se sono sufficienti a garantirgli un posto nelle giovanili del Genoa lo valuteremo prossimamente. Come altri suoi ...

Calciomercato Genoa - decisi alcuni addii in vista della prossima stagione : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha praticamente raggiunto l’obiettivo salvezza dopo il successo nella gara di campionato contro il Verona ma il pensiero è già rivolto alla prossima stagione. A tenere banco è anche e soprattutto il mercato, importanti decisioni in vista del prossimo campionato. La dirigenza avrebbe deciso per alcuni addii, si tratta di Taarabt e Gentiletti, il centrocampista Luca Rigoni, l’esterno Lazovic mentre ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - ecco l’eventuale sostituto di Perin : Calciomercato Genoa – Stagione quasi in archivio per il Genoa dopo il successo nella gara di campionato contro il Verona, salvezza conquistata ed adesso il pensiero è rivolto già alla prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più competitiva. Potrebbero essere le ultime partite con la maglia del Genoa per il portiere Perin, sia Perinetti che il calciatore hanno confermato la voci su un possibile addio al ...

Genoa - Perinetti svela tutto : dalla panchina al Calciomercato - annunciato l’addio di Perin : Il Genoa ha raggiunto la salvezza ed adesso si prepara già per la prossima stagione, interessanti indicazioni da parte di Perinetti: “La salvezza non è ancora matematica – ha spiegato ai giornalisti presenti – quindi bisogna aspettare. La società inizia a programmare da oggi in avanti. L’allenatore è il primo nodo da sciogliere, perché tutto dipende da questo. Se avessimo anticipato i tempi, le distrazioni sarebbero ...

Calciomercato Genoa - Preziosi : «Perin via? Deciderà lui» : GENOVA - " Perin via? Ci siamo parlati, lui è un Genoano dentro. Siamo consapevoli che, se ci sarà un'opportunità che a lui piace potrà andare via. Di certo non andrà a scadenza di contratto ma, da ...