Calciomercato Foggia | scelto il bomber per la prossima Serie B?

Calciomercato rovente : Salernitana top - Foggia sul bomber - lotta Lecce - Livorno : Il Calciomercato inizierà ufficialmente a luglio e per la sessione estiva quest'anno c'è un'importante novità: finirà a metà agosto (dovrebbe essere il 18 agosto l'ultimo giorno utile) e non più a fine agosto - inizio settembre. Forse proprio per ovviare al problema di avere meno giorni a disposizione nel mercato, i direttori sportivi di varie società di Serie B e i manager dei calciatori sono già al lavoro. I cellulari sono diventati bollenti ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - occhi su Kragl del Foggia : Calciomercato Udinese – L’Udinese si prepara in vista del ritorno in campo per la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il futuro, la dirigenza sta lavorando in anticipo per costruire la squadra della prossima stagione. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si sta studiando la situazione legata ad Oliver Kragl, protagonista di una stagione entusiasmante in Serie B. Il Foggia può vantare il diritto di ...