Calcio | Roberto Mancini rescinde con lo Zenit Porte spalancate per la panchina

Calcio - come sarà la nuova Italia di Roberto Mancini? La possibile formazione : alla ricerca del gol per rinascere : La Nazionale Italiana di Calcio sta per essere affidata nelle mani di Roberto Mancini. Manca soltanto l’ufficialità ma sarà l’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo a sedere sulla panchina e a dover trascinare il nostro movimento dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Compito arduo per il 53enne che ha confermato la propria disponibilità alla Federazione e che nelle prossime settimane dovrà definire tutti i ...

Calcio - Roberto Mancini : “Io in pole per la Nazionale? Ne sarei orgoglioso” : Roberto Mancini e la Nazionale Italiana di Calcio, due percorsi che potrebbero incrociarsi? Potrebbe essere…Dopo il “No” di Carlo Ancelotti di un paio di giorni, il roster dei nomi papabili per la panchina dell’Italia si restringe ed il 20 maggio, deadline per l’annuncio del nuovo ct, si avvicina. Sfumato dunque l’accordo con il tecnico emiliano, sembrerebbe essere il “Mancio” il favorito per ...

Calcio : Carlo Ancelotti si autoesclude dalla corsa alla panchina azzurra? Roberto Mancini il nome più probabile : “Questo matrimonio non s’adda fare”. Senza voler scomodare riferimenti letterari troppo impegnativi, l‘altalena riguarda il nome del prossimo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio prosegue incessantemente. Giorni fa si era parlato di un incontro tra Carlo Ancelotti, il commissario della Figc Roberto Fabbricini ed il subcommissario “Billy” Costacurta. I vertici federali, infatti, erano persuasi che il ...

Calcio - Roberto Mancini prossimo CT dell’Italia? Mancio in pole-position - i possibili convocati del futuro : Roberto Mancini è sempre più vicino alla panchina della Nazionale Italiana di Calcio: potrebbe essere lui il prossimo CT, la nomina ufficiale dovrebbe arrivare entro il prossimo 20 maggio. L’attuale allenatore dello Zenit San Pietroburgo, con un passato vincente all’Inter, dovrebbe guidare gli azzurri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: con buona probabilità spetterà a lui trascinarci fuori dalla crisi e rilanciarsi ...