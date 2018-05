Calcio | Playoff Promozione Serie C 2018 | il tabellone completo Programma | regolamento

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : la Came Dosson supera 2-1 Napoli e passa il turno! Sarà derby veneto con la Luparense : La Came Dosson è l’ultima semifinalista dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Sarà derby veneto in semifinale tra la Came e la Luparense, due straordinarie protagoniste della stagione regolare, che si sfideranno in una serie che si preannuncia davvero entusiasmante per conquistare la finale contro la vincente tra Acqua&Sapone Unigross e Real Rieti. La Came Dosson ha sconfitto il Lollo Caffè Napoli in gara-3 dopo due pareggi nelle ...

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : Luparense - Acqua&Sapone e Real Rieti in semifinale. Per Came Dosson e Napoli tutto rimandato gara-3 : Arrivano già i primi verdetti in gara-2 dei Quarti di finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Luparense, Acqua&Sapone Unigross e Real Rieti sono in semifinale, mentre per conoscere la vincente del confronto tra Came Dosson e Lollo Caffè Napoli sarà necessario attendere la “bella”. I Lupi hanno prevalso 3-6 sul campo dell’Axed Latina, che è rimasto a lungo attaccato alla partita, salvo cedere nelle battute conclusive del match. ...

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : Luparense e Acqua&Sapone impongono il fattore campo in gara-1 - pari tra Came e Napoli - blitz Rieti a Reggio Emilia : Luparense e Acqua&Sapone piazzano subito il primo colpo, Came e Napoli in parità, colpo Rieti a Reggio Emilia. Si aprono con due conferme e una clamorosa sorpresa i Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. L’equilibrio regna sovrano in tutte le partite in programma per gara-1 dei Quarti della postseason. E così l’Acqua&Sapone Unigross, dopo la grande paura iniziale, si impone 5-2 contro l’Italservice Pesaro al termine di un ...

Calcio Uisp verso le finali playoff : Pistoia, 2 maggio 2018 - Manca sempre meno alla finalissima playoff valevole per l'assegnazione del titolo provinciale Uisp. In questi giorni si sono svolte le semifinali di andata con il Via Nova che ...

Calcio a 5 - 26^ giornata Serie A 2018 : colpo Luparense! Supera la Came Dosson e vince la regular season. Kaos in terza posizione. Ecco la griglia playoff : La Luparense vince la regular season e si presenta in pole position nella lotta per la conquista dello scudetto. I verdetti della 26^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5 evidenziano la supremazia dei detentori dello scudetto, che regolano in casa la Came Dosson e conquistano il primato in classifica a braccetto con l’Acqua&Sapone Unigross. Ma l’equilibro regna sovrano tra le prime quattro, che ...

Calcio / Ravenna scatenato : batte il Vicenza e il sogno playoff si fa più concreto : La cronaca della partita E' Broso il primo a provarci in due occasioni , prima sfruttando un pasticcio di Valentini poi con un colpo di testa su suggerimento di Selleri, ma senza fortuna. Romizi al ...

Calcio a 5 serie B - la Chaminade Campobasso stende il Cus Molise nel derby. Per i rossoblù ora i playoff : La cronaca Bastano pochissimi secondi alla squadra di casa per sbloccare il risultato ed è l'ex di turno Nardolillo a fare secco Castiglioni per l'1-0. La risposta ospite è affidata ad una ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A : Fabricio Calderolli prende per mano l’Acqua&Sapone - Guilherme Strangari blinda Pesaro in zona playoff : italiani alla ribalta nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Sono tante le firme d’autore recanti il marchio tricolore, quando mancano soltanto due turni alla fine della regular season. L’Acqua&Sapone Unigross si prende la vetta della classifica in coabitazione con la Luparense, battendo 4-3 l’IC Futsal in un match con una forte impronta azzurra, mentre l’Italservice Pesaro si assicura ...