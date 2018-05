Calcio | play-off di serie C | il Piacenza trema per un' ora | poi dilaga al ' Garilli'

Calcio - play-off di serie C : Piacenza Giana 2-1 Erminio LIVE : Clicca qui per ascoltarci in streaming 73 Entra Seck al posto di Sosio. Entra Capano al posto di Pinto 70 Super gol di Romero che dai 20 metri calcia verso la porta e segna una rete straordinaria. ...

Calcio - play-off di serie C : Piacenza Giana 0-1 Erminio LIVE : Clicca qui per ascoltarci in streaming 31 grande conclusione di Perna, Fumagalli salva d'istinto. 25 Tiro dalla distanza di Bini: palla a lato di poco. 19 secondo corner per il Piacenza. Biancorossi ...

Calcio - Playoff Promozione Serie C 2018 : il tabellone completo. Programma - regolamento - date e orari : che lotta per un posto in Serie B : I Playoff Promozione della Serie C 2018 mettono in palio un posto per la prossima Serie B di Calcio. Ben 28 squadre si daranno battaglia in una post-season davvero infernale, soltanto una formazione riuscirà a fare festa. Di seguito il regolamento completo, il tabellone, tutto il Programma e le date. PRIMA FASE: Partite di sola andata, tutte venerdì 11 maggio (in prima serata) GIRONE ...

Calcio - serie C : iniziano i play off per il Piacenza Calcio. Al 'Garilli' con la Giana basterà anche il pareggio : Clicca qui per ascoltarci in streaming Archiviato il campionato 2017/2018, il Piacenza si appresta a disputare il "girone" dantesco dei play " off che si concluderà il 16 giugno e che porterà una ...

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : la Came Dosson supera 2-1 Napoli e passa il turno! Sarà derby veneto con la Luparense : La Came Dosson è l’ultima semifinalista dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Sarà derby veneto in semifinale tra la Came e la Luparense, due straordinarie protagoniste della stagione regolare, che si sfideranno in una serie che si preannuncia davvero entusiasmante per conquistare la finale contro la vincente tra Acqua&Sapone Unigross e Real Rieti. La Came Dosson ha sconfitto il Lollo Caffè Napoli in gara-3 dopo due pareggi nelle ...

Albalonga Calcio (serie D) : Pagliarini - ora i play off : Roma – L’Albalonga cede nell’ultimo turno di campionato. La squadra di mister Marco Mariotti ha perso per 4-2 sul campo dell’Aprilia in una gara senza grandi stimoli di classifica per entrambe le formazioni. L’unico rammarico per i castellani è stato il cartellino rosso comminato a Corsetti per un fallo di mano in area di rigore. Un provvedimento decisamente eccessivo e inspiegabile che costringerà il fantasista a saltare la semifinale ...

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : Luparense - Acqua&Sapone e Real Rieti in semifinale. Per Came Dosson e Napoli tutto rimandato gara-3 : Arrivano già i primi verdetti in gara-2 dei Quarti di finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. Luparense, Acqua&Sapone Unigross e Real Rieti sono in semifinale, mentre per conoscere la vincente del confronto tra Came Dosson e Lollo Caffè Napoli sarà necessario attendere la “bella”. I Lupi hanno prevalso 3-6 sul campo dell’Axed Latina, che è rimasto a lungo attaccato alla partita, salvo cedere nelle battute conclusive del match. ...

Calcio - serie C : il Piacenza chiude ottavo e affronterà la Giana ai play-off : Sarà proprio la Giana l'avversario del Piacenza ai play-off Il commento di mister Franzini CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Entrano Romero e Franchi per Pesenti e Corazza 63 Corazza aggancia il ...

Calcio a 5 - Quarti Playoff 2018 : Luparense e Acqua&Sapone impongono il fattore campo in gara-1 - pari tra Came e Napoli - blitz Rieti a Reggio Emilia : Luparense e Acqua&Sapone piazzano subito il primo colpo, Came e Napoli in parità, colpo Rieti a Reggio Emilia. Si aprono con due conferme e una clamorosa sorpresa i Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5. L’equilibrio regna sovrano in tutte le partite in programma per gara-1 dei Quarti della postseason. E così l’Acqua&Sapone Unigross, dopo la grande paura iniziale, si impone 5-2 contro l’Italservice Pesaro al termine di un ...

Calcio Uisp verso le finali playoff : Pistoia, 2 maggio 2018 - Manca sempre meno alla finalissima playoff valevole per l'assegnazione del titolo provinciale Uisp. In questi giorni si sono svolte le semifinali di andata con il Via Nova che ...

Fair Play Day : la Genova Calcio premia il presidente Ferrero : Genova Calcio, realtà di primo piano dello sport ligure e centro tecnico Next Generation Sampdoria. Premio . Per il 2018 il riconoscimento e stato assegnato ai presidenti delle tre maggiori società ...

Calcio a 5 - 26^ giornata Serie A 2018 : colpo Luparense! Supera la Came Dosson e vince la regular season. Kaos in terza posizione. Ecco la griglia playoff : La Luparense vince la regular season e si presenta in pole position nella lotta per la conquista dello scudetto. I verdetti della 26^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5 evidenziano la supremazia dei detentori dello scudetto, che regolano in casa la Came Dosson e conquistano il primato in classifica a braccetto con l’Acqua&Sapone Unigross. Ma l’equilibro regna sovrano tra le prime quattro, che ...

Calciomercato Milan : top player in attacco e nome nuovo per il centrocampo? Video : Il nuovo Milan è gia' in cantiere. La dirigenza sta gia' lavorando per garantire a Gattuso una squadra solida per la prossima stagione [Video]. Nelle ultime ore la societa' è anche al lavoro per risolvere il caso Mirabelli. Pare infatti che il dirigente non sia più fuori pericolo e entro fine stagione potrebbe anche essere silurato. I nuovi nomi sono per il momento l'ex Roma e Inter Sabatini e Giuntoli. Probabilmente il flop stagione non è ...

