Bus in fiamme | Pm dispone perizia

I Bus in fiamme di Roma citati anche a Londra. The Indipendent : «Quest'anno è il decimo» : I bus in fiamme di Roma arrivano Oltremanica . Le immagini choc dell'autobus Atac carbonizzato in via del Tritone hanno fatto davvero il giro del mondo. Tanto che l'Indipendent ha dedicato un ampio articolo alla 'psicosi bus' nella Capitale, raccontando dei diversi incidenti che si sono susseguiti in questi giorni. L'ultimo, poche ore fa. Roma, ...

Roma - nuovo allarme incendi su autoBus : in fiamme un veicolo in centro : Roma, nuovo allarme incendi su autobus: in fiamme un veicolo in centro Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull’85 che percorreva via dei Fori Imperiali è scattato il sistema ...

Roma - un altro Bus in fiamme A piazza Venezia : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Ancora un bus a fuoco in centro a Roma. I vigili del fuoco stanno intervenendo a piazza Venezia, dove un principio di incendio si è sviluppato a bordo di un bus dell’Atac. Sul posto anche i vigili urbani.A quanto si apprende le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito. L’autista della linea 46 (e non 98 come si era appreso in un primo momento) si è accorto subito del rumore mentre stava ...

ROMA - Bus ATAC IN FIAMME NEL CENTRO/ Video - la lettera di suicidio del 63 secondo il Trio Medusa : ROMA, autobus ATAC in FIAMME ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie Video, le reazioni. Altro bus in FIAMME a Castel Porziano(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:32:00 GMT)

Roma - l'autista dell'autoBus in fiamme : 'Non sono un eroe' : Onori, appena ha visto una scia di fumo uscire dal vano motore, ha bloccato il mezzo e ha fatto scendere tutti i passeggeri, prima di provare con l'estintore a fermare l'incendio che stava ...

Il mondo scopre FlamBus alla romana : in 5 mesi 10 mezzi in fiamme nella Capitale : "L'autobus avvolto dalle fiamme in via del Tritone ha acceso l'attenzione sulla problematica dell'incendio...

Roma - autoBus di linea in fiamme in centro : lievemente ferita una donna : Roma, autobus di linea in fiamme in centro: lievemente ferita una donna Roma, autobus di linea in fiamme in centro: lievemente ferita una donna Continua a leggere L'articolo Roma, autobus di linea in fiamme in centro: lievemente ferita una donna proviene da NewsGo.