Brunello Cucinelli festeggia in Borsa i ricavi trimestrali e l' outlook

Scatto rialzista per Brunello Cucinelli : Prepotente rialzo per il re del cachemire , che mostra una salita bruciante del 3,72% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Risultato positivo per Brunello Cucinelli : Seduta positiva per il re del cachemire , che avanza bene dell'1,96%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Brunello Cucinelli più pronunciata ...

Scambi in positivo per Brunello Cucinelli : Punta con decisione al rialzo la performance del re del cachemire , con una variazione percentuale dell'1,97%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Brunello Cucinelli - 503 milioni di utili per gli azionisti : ... 94 boutique dirette e 30 monomarca wholesale, nelle più importanti capitali e città del Mondo e nelle più esclusive località resort,con una presenza selezionata in circa 650 multibrand, compresi i ...

Indicazioni rialziste per Brunello Cucinelli : Chiusura del 9 aprile Risultato positivo per il re del cachemire , parte del FTSE Italia All-Share , che lievita dell'1,12%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, ...

Brunello Cucinelli incassa promozione da Exane : Si muove bene Brunello Cucinelli , con un rialzo dell'1,12%, sovraperformando l'indice di riferimento FTSE Mid Cap , +0,03%, . A fare da assist alle azioni, contribuisce la promozione giunta dagli ...

Netto calo registrato da Brunello Cucinelli : Ribasso scomposto per il re del cachemire , che esibisce una perdita secca del 2,32% sui valori precedenti. Se si analizza l'andamento del titolo con il World Luxury Index su base settimanale, si ...

Risultato negativo per Brunello Cucinelli : Rosso per il re del cachemire , che sta segnando un calo dell'1,90%. L'andamento di Brunello Cucinelli nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Brunello Cucinelli : Protagonista il re del cachemire , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,30%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Brunello Cucinelli svetta all'indomani dei conti : Teleborsa, - Brunello Cucinelli corre a Piazza Affari mostrando un rialzo del 3,52%. A dare una spinta al titolo, i conti annunciati ieri 7 marzo a mercati chiusi. Il re del cachemire ha chiuso il ...

Brunello Cucinelli spinge al rialzo : Chiusura del 7 marzo Nuovo spunto rialzista per il re del cachemire , parte del FTSE Italia All-Share , che guadagna bene e porta a casa un +0,99%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra ...

Brunello Cucinelli - risultati in crescita nel 2017 : Teleborsa, - Brunello Cucinelli ha chiuso il 2017 con ricavi netti pari a 503,6 milioni di Euro, in crescita del 10,4% rispetto ai 456 milioni di Euro dello scorso anno , 10,9% la crescita a cambi ...

Messina : Unime conferirà il Dottorato honoris causa in "Filosofia" a Brunello Cucinelli : Oggi la Brunello Cucinelli SpA,che conta oltre 1600 dipendenti in tutto il mondo, quotata sul mercato azionario Italiano dal 2012,oltre al core business rappresentato dal cashmere, produce collezioni ...