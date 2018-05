Brexit | May rinvia a oltranza la legge su uscita dalla Ue | troppe divisioni

Brexit - la camera dei Lord contro May : voto per restare nel mercato unico Ue : LONDRA - La camera dei Lord continua a boicottare la Brexit. Dopo avere votato qualche settimana a favore della permanenza del Regno Unito nell'unione doganale, il cosiddetto 'modello Turchia', ieri ...

Nuova "tegola" su Theresa May : sulla Brexit i Lord danno l'ultima parola al Parlamento : Oggi il capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, ha avvertito che i negoziati potrebbero fallire se Londra non ammorbidisce la sua posizione sulla questione del confine con l'Irlanda

Brexit - May sconfitta alla Camera dei Lord sull’uscita dall’unione doganale : LONDRA - sconfitta per il Governo britannico su una delle questioni più cruciali di Brexit. Oggi pomeriggio la Camera dei Lord ha votato con una maggioranza di 123 voti a favore di un...

Brexit - è iniziato il conto alla rovescia. May promette un futuro radioso : Teleborsa, - E' partito il conto alla rovescia per la Brexit, l'uscita formale del Regno Unito dall'Unione Europea. Il divorzio di Londra da Bruxelles si consumerà il 29 Marzo 2019. Il premier ...

Brexit - May in tour invoca unità Gb : ANSA, - LONDRA, 29 MAR - Un tour de force di 12 ore per visitare in giornata tutte le nazioni del Regno: Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. E' l'iniziativa intrapresa oggi dalla premier ...

Brexit - May fa pressing su Bruxelles : Avanti negoziati su commercio : Teleborsa, - " E' tempo per i negoziatori UE di dare impulso al loro lavoro e discutere con noi di una futura partnership commerciale ed economica ". A parlare il premier britannico Theresa May che ...

Brexit - ecco il piano della May Ma l'intesa resta a rischio flop : Nessuna svolta decisiva, ma alcuni «duri» punti fermi per soddisfare soprattutto il fronte interno. eccoli: il Regno Unito, almeno fino a che sarà Theresa May a sedere a Downing Street, rispetterà il risultato del referendum e lascerà il mercato comune e l'unione doganale: «La vita cambierà e l'accesso ai mercati reciproci sarà ridotto rispetto a quello attuale». La Gran Bretagna, inoltre, non ...

Brexit - May : “Stop alla libertà di movimento e alla Corte europea” : Brexit, May: “Stop alla libertà di movimento e alla Corte europea” Brexit, May: “Stop alla libertà di movimento e alla Corte europea” Continua a leggere

Brexit - May : «Stop a libertà movimento e alla giurisdizione della Corte europea» : Nei negoziati sulla Brexit saremo guidati degli interessi della gente comune, non di «pochi privilegiati». Così la premier britannica Theresa May nel suo nuovo discorso-manifesto...