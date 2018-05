Bravo o non bravo La tirannia dei test di valutazione

Governo - Renzi : “Di Maio e Salvini? Si amano - ma le famiglie non sono d’accordo. Si facciano vedere da uno Bravo” : “Di Maio e Salvini? I due si amano, ma le loro famiglie non sono d’accordo”. E’ la stoccata ironica pronunciata a Dimartedì (La7) dall’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rispettivamente ai leader del M5s e della Lega. E aggiunge: “Il Pd e il centrosinistra dovrà fare campagna elettorale sulla logica della responsabilità contro i campioni mondiali delle promesse. Di Maio e Salvini, in questo senso, sono stati bravissimi. Hanno fatto un sacco di ...

"Essere figli non basta. L'eredità va a chi è più Bravo" : Si va da 'Per fare un manager ci vuole un fiore' al recente 'Ritorno al Cuore', libri che esaltano l'economia della consapevolezza, in nome di un'idea d'azienda dove il profitto e la competitività ...

Anche Alba Parietti con Salvini : "Bravo a fare quello che non ha fatto la sinistra" : È un Alba Parietti show a La Zanzara su Radio 24 tra sesso, politica e Anche Ballando con le stelle. La showgirl ha espresso le proprio opinioni ai microfoni di Cruciani, senza risparmiare nemmeno lui. Ma ha Anche difeso Amendola.Parola di AlbaPrima di tutto mette in chiaro la sua preferenza al voto: "Bonino, Grasso e Pd in tre schede diverse, ma la politica non mi interessa più. Sono diventata filo papista, mi occupo solo dello spirito ...

Fedez : "Non è giusto giudicarci perché postiamo foto di nostro figlio. Un Bravo genitore non si riconosce da questo" : "È vero, un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social o meno, esattamente come non può scegliere se essere battezzato". In una storia apparsa sul suo profilo Instagram, Fedez risponde a chi accusa lui e Chiara Ferragni di sovraesporre mediaticamente il figlio, postando le sue foto online. Il cantante rivendica il diritto di condividere "una gioia così grande", come "farebbe qualsiasi famiglia della ...

Di Maio : «Noi decisivi». Elogio a Mattarella : «Bravo - non mette fretta» : Le dichiarazioni del candidato premier del Movimento 5 Stelle: «Chiediamo la presidenza della Camera». Poi l'apprezzamento per il presidente della Repubblica Mattarella: «Bene che non metta fretta ai partiti»

Serie A - Zenga : «Bravo Crotone. Io non ho fatto niente…» : Walter Zenga è felice: "Sono stati bravi i ragazzi, io ho fatto poco e niente - spiega l'allenatore a Sky Sport - Bravi a capire che le prestazioni c'erano sempre state nelle settimane passate. Gli ...

Ma adesso non dite che gli italiani hanno votato il più Bravo sui social : Allora? Allora ha vinto il nuovo, che sia tecnologia, politica o umanità. Il cambiamento serve ed è necessario ecco perché il futuro dove il potere della tecnologia avanza non si può accogliere con ...