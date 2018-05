: Borse europee incerte, Milano a +0,37% - NotizieIN : Borse europee incerte, Milano a +0,37% - TelevideoRai101 : Borse europee incerte, Milano a +0,37% - zazoomblog : Piazza Affari e Borse europee previste poco mosse in avvio oggi nuova raffica di trimestrali - #Piazza #Affari… -

Apertura contrastata per le, dopo i guadagni fatti registrare ieri. A Piazza Affari, la migliore,l'Ftse Mib segna +0,37% a 24.123 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 136,9 punti in avvio, con rendimento del decennale all'1,91%. Londra +0,1%, Parigi -0,23 e Francoforte invariata. Euro a 1,1912 dollari e 130,37 yen in apertura dei mercati valutari europei.(Di venerdì 11 maggio 2018)