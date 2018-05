Borse caute | Piazza Affari in leggero rialzo Spread in calo

Borse caute. Piazza Affari corre sola : Teleborsa, - Partenza interlocutoria per le principali Borse europee, mentre Piazza Affari corre sola grazie alla nuova raffica di trimestrali, nel complesso positive. L'Euro / Dollaro USA mantiene la ...

Borse europee caute. Piazza Affari in frazionale rialzo : Teleborsa, - Rimbalza Piazza Affari dopo le perdite della vigilia sulle tensioni per la formazione di un nuovo Governo . Rassicurazioni sono giunte dal responsabile del debito pubblico del Tesoro, ...

Borse europee ancora in ostaggio della cautela : Teleborsa, - Piazza Affari continua la settimana senza slancio come il resto delle Borse europee . Nelle sale operative si respira aria di festività per l'imminente chiusura di domani 1° maggio. ...

La Bce tiene fermi i tassi - Borse in rialzo. Draghi : «Fiduciosi con cautela su inflazione» : Gli indici principali restano a zero, sui depositi -0,40%. Draghi: crescita dell’Eurozona più moderata, preoccupano i rischi legati alle dispute commerciali globali

Borse europee caute dopo le corse della vigilia : Teleborsa, - Partenza in lieve rialzo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che provano a consolidare i guadagni della vigilia. Da rilevare comunque una certa cautela in vista della ...

Borse europee caute. A Milano corre STMicroelectronics : Teleborsa, - Prevale la cautela tra le principali Borse europee , che non sembrano al momento influenzate dall'andamento in verde dei futures statunitensi. A pesare ancora una volta la questione ...

Borse europee caute in attesa di sviluppi sul fronte geopolitico : Teleborsa, - All'insegna della prudenza le Borse del Vecchio Continente , alla luce degli attriti tra Stati Uniti e Russia per la Siria. Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che ...

