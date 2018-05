Bonifica del SIN area ex Sitoco di Orbetello

ANBI : consorzi di Bonifica vicini alla completa compensazione delle emissioni di CO2 : Laddove producono significative quantità di energia idroelettrica, i consorzi di bonifica hanno ormai raggiunto l’80% di compensazione dell’emissione di CO2, generata dalla loro attività ed entro breve potrebbero raggiungere l’ambito traguardo del “differenziale zero”, contribuendo al raggiungimento degli obbiettivi, sanciti dall’accordo internazionale COP 21: l’annuncio è di ANBI (Associazione Nazionale dei consorzi di Gestione e Tutela del ...

Ambiente : maxi banca dati per la Bonifica delle discariche abusive : Un Protocollo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo della legalita’ e della sostenibilita’ ambientale nell’attivita’ di bonifica delle discariche abusive assegnate da decreto al Commissario straordinario e’ stato siglato oggi dallo stesso Commissario, il generale di Brigata dei carabinieri Giuseppe Vadala’ e il presidente del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali Eugenio ...

Narni - ex Carbon : Chiusa formalmente la Bonifica del sito : TERNI " La bonifica è conclusa, la GoSource, proprietaria della ex Sgl Carbon adesso può cominciare ad occuparsi del riavvio delle produzioni e anche, naturalmente, dei posti di lavoro. Cosa, del ...

Direttori a confronto al tempo delle consultazioni. Travaglio invoca una "Bonifica" - Mentana scommette : "La Rai resterà com'è" : E se la "bonifica" rimpiazzasse la "rottamazione"? Evocata da Marco Travaglio nei giorni del potenziale governo 5 Stelle-Lega, la ricetta per il giornalismo post 4 marzo si profila come un nuovo mantra avvolto da opportunità e minacce. L'occasione è l'incontro organizzato da Micromega per l'uscita del numero speciale "E' la stampa, bellezza" alla sala Umberto di Roma, due passi da Palazzo Chigi. Uno scettico Paolo Flores D'Arcais a ...

Ragusa - Prefetto incontra lavoratori del Consorzio di Bonifica : Il Prefetto ha incontrato i lavoratori del Consorzio di Bonifica di Ragusa che sono in stato di agitazione. Musumeci li ha già convocati a Palermo

La voce della Politica Vianello - M5S - - su discarica Vergine non c'è tempo - subito chiusura e Bonifica : ... soprattutto quando, in generale, a gestirne un gran numero è uno stesso soggetto privato ma, ampliando la prospettiva, il riferimento è d'obbligo all'economia circolare, ad oggi l'unica azione ...

Consorzio di Bonifica di Ragusa. Cgil : 'Il nulla della politica'. Riceviamo e pubblichiamo : ... fa pervenire alle famiglie interessate ormai la certezza che sono state abbandonate al loro destino e che il governo in carica sembra essere impegnato più alle operazioni di ricucitura politica ...

Maltempo - Coldiretti : “Danni a causa della mareggiata al Consorzio di Bonifica” : “L’eccezionale mareggiata in corso sulla fascia tirrenica sta producendo ingenti danni alle strutture del Consorzio di Bonifica di Lamezia situate tra le localita’ La Macchia e La Vela nel comune di Nocera Terinese, dove e’ in corso la posa in opera della condotta”. Lo rende noto la Coldiretti precisando che tutta la fascia tirrenica fino a Scalea e’ interessata dalla mareggiata che sta arrecando disagi e ...

Bianchi (LZ) : “Bene sblocco Bonifica Valle del Sacco” : “E’ una buona notizia lo sblocco dei 36 mln di euro destinati alla bonifica della Valle del Sacco grazie al protocollo firmato al Mise dalla... L'articolo Bianchi (LZ): “Bene sblocco bonifica Valle del Sacco” proviene da Roma Daily News.

Polizia Locale Bonifica area a ridosso delle Mure Aureliane : Questa mattina la Polizia Locale di Roma Capitale ha avviato le operazioni di sgombero e bonifica di un esteso insediamento abusivo nell’area di Largo Terme di Caracalla, nelle adiacenze delle Mure Aureliane Gli agenti del Comando Generale e del PICS (Pronto Intervento Centro Storico) hanno rinvenuto un accampamento costituito da numerose baracche e un gruppo […]

Roma. Bonifica area a ridosso delle Mure Aureliane : Polizia Locale Bonifica area a ridosso delle Mure Aureliane. Questa mattina la Polizia Locale di Roma Capitale ha avviato le operazioni di sgombero e Bonifica... L'articolo Roma. Bonifica area a ridosso delle Mure Aureliane proviene da Roma Daily News.

Rifiuti : Musumeci - no a termovalorizzatore Valle del Mela - avviare Bonifica (2) : (AdnKronos) - Il governatore ha ribadito come "obiettivo" di questo governo sia "l’avvio di un Piano di riconversione industriale, di bonifica dei siti e di recupero di tutte quelle aree dell’Isola dove esistono impianti di raffinazione e suscettibili di inquinamento, da Milazzo a Gela, a Priolo. L’

Rifiuti : Musumeci - no a termovalorizzatore Valle del Mela - avviare Bonifica : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Ho ribadito la posizione contraria del governo regionale in merito al termovalorizzatore della centrale elettrica di San Filippo del Mela, annunciando l’ipotesi di riconversione ambientale che vogliamo sollecitare in tutta l’area. Il territorio di Milazzo, ormai da dec