Bolaffi - All' asta ad Arese auto | moto e disegni

quattroruote

(Di venerdì 11 maggio 2018) Il 23 maggio adlaterrà la sua primadimobili. Sull'area che un tempo ospitava il tracciato di collaudo dello stabilimento Alfa Romeo verranno messe all'incanto oltre 50mobili, tra le quali spiccheranno prototipi e modelli unici provenienti dal fallimento della Bertone Stile, alcuneoltre a, progetti e modelli in scala finora conservati nell'archivio dell'atelier di design torinese. I lotti saranno visibili a partire da domenica 20 maggio presso La Pista di.Rarità ed esemplari unici. La vettura in assoluto più preziosa dell'è una Lancia Aurelia B24 S Spider America del 1955, prodotta in soli 240 esemplari e iscrivibile alla Mille Miglia, per la quale ci si aspettano offerte attorno al milione di euro. I collezionisti potranno inoltre provare ad aggiudicarsi anche altri modelli della Casa torinese, come una Dilambda 227 Cabriolet ...