Blindspot 4 ci sarà | arriva a sorpresa il rinnovo per la meno vista delle serie di casa

(Di venerdì 11 maggio 2018) Sembrava impossibile, eppure è ufficiale:4 ci. Il network americano NBC ha annunciato nella giornata di giovedì 10 maggio ildellacon protagonisti Jaimie Alexander e Sullivan Stapleton, che avrà quindi una quarta stagione.La notizia stupisce non poco gli attenti ai numeri dei rating, visto che dopo gli ottimi numeri della prima stagioneha visto progressivamente calare a picco i propri spettatori episodio dopo episodio. Per la sua terza stagione, attualmente in onda negli Stati Uniti, laè stata spostata di venerdì, notoriamente il giorno preferito dai network per i loro showvisti. E in effetti, con una media di 3,5 milioni di spettatori e un rating di 0,7, è unaviste diNBC. Ciò non significa però che non sia amata dai suoi fan: è proprio grazie allo zoccolo duro di appassionatiavventure di ...