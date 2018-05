Bimba morta Rivoli - i medici : 'Esame neurologico negativo' - : La bambina, 2 anni, è deceduta sabato scorso per un'emorragia cerebrale dopo essere stata dimessa . La dottoressa Morelli a Sky TG24: "La Tac, quando si è piccoli, porta ad un irraggiamento all'...

Morta Bimba di 2 anni e mezzo dimessa per una gastrite : Morta bimba di 2 anni e mezzo, sarà l'autopsia, svolta stamattina, a chiarire le cause del decesso. Morta bimba di 2 anni e mezzo Una bimba di appena due anni è Morta venerdì scorso al Regina ...

Bimba 3 anni morta a Vimercate : soffocata da acino d’uva/ Monza - persi sensi davanti a papà : genitori sentiti : Vimercate, morta Bimba di tre anni un acino di uva l’ha soffocata: tragedia alle porte di Monza. La bambina è stata ricoverata il pomeriggio di domenica, per poi morire ieri. Dolore e disperazione per una famiglia di Vimercate, Monza: una bambina di soli tre anni è morta soffocata da un acino d’uva. Nonostante il tentativo del padre di trasportala al pronto soccorso per provare a salvarla, la Bimba è deceduta per arresto dopo aver perso i ...

VIMERCATE - MORTA Bimba SOFFOCATA DA ACINO D'UVA/ Tragedia a Monza : VIMERCATE, MORTA BIMBA di tre anni un ACINO di uva l'ha SOFFOCATA: Tragedia alle porte di Monza. La bambina è stata ricoverata il pomeriggio di domenica, per poi morire ieri

Cade da finestra dal quarto piano - morta Bimba di un anno a Trento : Cade da finestra dal quarto piano, morta bimba di un anno a Trento Cade da finestra dal quarto piano, morta bimba di un anno a Trento Continua a leggere

Bimba un anno morta cadendo da finestra : ANSA, - TRENTO, 6 MAG - Era pachistana la Bimba di poco più di un anno morta ieri sera, cadendo da una finestra al quarto piano di un condominio a Trento. Il volo nel vuoto è avvenuto perché è ...

TRENTO - CADE DA FINESTRA : MORTA Bimba DI UN ANNO/ TRENTO, BIMBA di un ANNO CADE dalla FINESTRA e muore. Ricoverati i genitori, la mamma è grave. Le Ultime notizie: da chiarire la dinamica della tragedia, carabinieri a lavoro

India - litiga col marito e getta la figlia piccola nel fuoco : morta la Bimba di 6 mesi : India, litiga col marito e getta la figlia piccola nel fuoco: morta la bimba di 6 mesi La 32enne ha ha gettato la figlia tra le fiamme in cui stava bruciando i vestiti del marito con cui aveva appena litigato. I vicini hanno provato a salvare la bimba, dopo averne sentito le grida, ma era […]

India - litiga col marito e getta la figlia piccola nel fuoco : morta la Bimba di 6 mesi : La 32enne ha ha gettato la figlia tra le fiamme in cui stava bruciando i vestiti del marito con cui aveva appena litigato. I vicini hanno provato a salvare la bimba, dopo averne sentito le grida, ma era troppo tardi. Il dramma nello Stato Indiano dell'Orissa.Continua a leggere

Bea - la «Bimba di pietra» morta a 8 anni : la truffa a suo nome è una vergogna per l'Italia intera : «Aiutiamo la piccola Bea, dateci 30 euro». Bea è riferito a Beatrice Naso, la bimba morta a 8 anni a causa di una malattia rara che in molti avevano definito la «bimba...

“Mia figlia è morta in culla”. La scoperta choc. Il grido disperato di una madre dopo la tragica scomparsa della Bimba - 18 mesi - lasciata a dormire. Le sue parole che spaventano milioni di famiglie : Un allarme del quale gli esperti avevano parlato a più riprese, consigliando sempre ai genitori la massima attenzione quando lasciano i figli neonati nella culla in compagnia dei giochi con i quali sono soliti farli divertire. E che ora è stato rilanciato dopo la tragedia assurda che ha colpito una famiglia scozzese, costretta a fare i conti con la morte improvvisa di una bambina di soli 18 mesi, trovata senza vita dalla madre. A ...

Pesaro - Bimba morta. L'autopsia esclude traumi : Pesaro, 18 aprile 2018 - L'autopsia sul corpo della piccola Chiara è finita nel tardo pomeriggio di ieri. Il medico Raffaele Giorgetti, incaricato dalla procura di chiarire le cause del decesso ...