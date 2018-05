Bilancio Ue | Rossi | errore ridurre fondi per coesione sociale

Giro d'Italia : un primo Bilancio - le prossime tappe Video : Si è conclusa la prima parte del Giro d'Italia 2018, corsa in territorio di Israele. Provando a fare un primo bilancio , dobbiamo innanzitutto applaudire il nostro bravissimo Elia Viviani, capace di vincere due tappe su tre, dominando le volate grazie a un evidente stato di ottima forma ma anche a tanta bravura conta anche nella efficacissima esperienza della pista, molto utile per acquisire una perfette padronanza della bicicletta e per imparare ...

Davvero nel prossimo Bilancio UE ci sono tagli per l'Italia? : La Politica di coesione La Politica di coesione si concretizza invece in tre fondi europei, che assorbono la maggior parte delle risorse dedicate: il Fondo europeo di sviluppo regionale , ERDF, , che ...

Clima : 14 ministri dell’Ambiente Ue - il 20% del prossimo Bilancio contro i cambiamenti : L’Unione europea dovrebbe spendere almeno il 20% del suo bilancio futuro per combattere i cambiamenti Climatici e tutte le spese in generale devono essere in linea con gli obiettivi Climatici. Questi i contenuti di una lettera inviata alla Commissione europea da 14 ministri dell’Ambiente. Si prevede che la Commissione presenti la sua proposta per il bilancio Ue a lungo termine post 2020 a maggio. La proposta costituirà la base dei ...