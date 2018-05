Biagio Antonacci e Rita Ora ai Wind Music Awards all’Arena di Verona | aggiornamenti sugli

Scaletta di Biagio Antonacci a Milano - orari e biglietti in prevendita per i concerti del 9 e 10 maggio : Dopo la tappa napoletana in cui ha avuto modo di apprezzare le bellezze paesaggistiche e le specialità culinarie locali, Biagio Antonacci a Milano prosegue la sua cavalcata nei palasport per il Dediche e Manie Tour 2018. Il cantautore di Rozzano è tornato in scena dopo la prima parte del suo tour che ha riempito i palazzetti tra dicembre e gennaio scorso e le date in Russia a febbraio. Questa nuova tranche di concerti a supporto ...

Scaletta di Biagio Antonacci ad Acireale : riparte dal Pal’Art Hotel il Dediche e Manie Tour 2018 : Biagio Antonacci ad Acireale stasera, mercoledì 2 maggio, per il primo concerto della tranche di eventi in programma per tutto il mese. Il Tour di Biagio Antonacci per la presentazione dell'ultimo progetto discografico, Dediche e Manie, è stato avviato sul finire del 2017. La prima serie di concerti ha consentito all'artista di esibirsi in tutta Italia fino al mese di gennaio di quest'anno e ora Antonacci riparte in Tour. Questa sera, ...

Al via il sondaggio per il nuovo singolo di Biagio Antonacci per l’estate 2018 : quale sarà? : Il nuovo singolo di Biagio Antonacci sarà per l'estate 2018. Ad annunciarlo è l'artista di Rozzano, che si appresta a riprendere il tour per Dediche e Manie dal Pal'Art di Acireale. Come accaduto per il secondo singolo Fortuna che ci sei, Biagio Antonacci ha scelto di interpellare i fan per avere un'idea di quello che potrà essere il brano con il quale incorniciare l'estate 2018. I brani da scegliere sono Sei nell'aria e Vorrei amarti. I ...

Biagio Antonacci in concerto all’Arena di Verona? Le ultime indiscrezioni : Biagio Antonacci in concerto all'Arena di Verona? Queste sembrano essere le ultime indiscrezioni in merito al ritorno sul palco del cantautore di Rozzano, che si prepara per la sessione conclusiva nei palasport concepita per l'ultimo album, Dediche e Manie. La nuova serie di concerti inizierà tra qualche manciata di giorni, con la prima tappa in programma per il 2 maggio al Pal'Art di Acireale. La conclusione è prevista per il 26 maggio ...

Biagio Antonacci a Radio Italia presenta Mio Fratello e racconta il rapporto con Graziano : “Uniti per mio padre” : Ospite di Radio Italia venerdì 13 aprile, Biagio Antonacci ha presentato il brano Mio Fratello, ultimo singolo tratto dal suo più recente album in studio, Dediche e Manie. "Una parabola del figliol prodigo 2.0", l'ha definita ancora una volta il cantautore di Rozzano, che ha inciso questa canzone con Mario Incudine, musicista che porta avanti la tradizione del cunto siciliano. Il tema del brano, dedicato ai complessi rapporti familiari tra ...

Video di Biagio Antonacci a Che Tempo Che Fa in Mio Fratello con Mario Incudine : “Una canzone contro l’odio” : Ospite della puntata dell'8 aprile, Biagio Antonacci a Che Tempo Che Fa ha presentato il nuovo singolo Mio Fratello, il terzo estratto dal suo ultimo album in studio. Il brano è appena entrato in rotazione radiofonica, accompagnato da un Video speciale che segna la prima collaborazione per un Videoclip musicale dei fratelli Fiorello, come ha spiegato il cantautore a Fabio Fazio: "È una cosa bella, ho coinvolto due amici per questo Video, ...

“Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maria De Filippi - Maurizio Martina - Biagio Antonacci - Enzo Iacchetti e Ignazio Moser tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiquattresima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maria De Filippi, Maurizio ...

